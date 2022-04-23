«Брентфорд»
У хозяев дела идут неплохо, поскольку у них 5 побед в семи турах и лишь одно поражение. Они занимают 12 позицию.
Последние три результата говорят об отличной форме «Пчел». Сперва они обыграли «Челси» с разгромным счетом 4:1.
Коэффициенты матча Брентфорд — Тоттенхэм
В позапрошлом туре коллектив всухую одолел «Вест Хэм» (2:0). А в прошлом — одолел на выезде «Уотфорд» (2:1).
Последнее поражение у «Брентфорда» было 20 марта, когда он на выезде проиграл «Лестеру» с результатом 1:2.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 32-го сыгранного матча, в которых набрал 57 очков. «Арсенал» уступает конкуренту по разнице мячей.
До последнего тура у «Шпор» была победная серия в четыре матча. Перед паузой на матчи сборных они выиграли у «Брайтона» и «Вест Хэма», а после — у «Ньюкасла» и «Астон Виллы».
Затем матчи получились особенно яркими. Команда Антонио Конте разгромила «Ньюкасл» со счетом 5:1, а в игре с «Астон Виллой» забила четыре безответных мяча.
Пожалуй, это лучший отрезок «Тоттенхэма» в текущем сезоне. Правда, в последнем туре клуб неожиданно уступил дома «Брайтону» (0:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.