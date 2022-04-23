ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Удержится ли «Тоттенхэм» в топ-4?

    «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Англии 23 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм» идет на четвертом месте
    «Брентфорд» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 19:30 мск. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Апреля 2022 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 19:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •

    «Брентфорд»

    У хозяев дела идут неплохо, поскольку у них 5 побед в семи турах и лишь одно поражение. Они занимают 12 позицию.

    Последние три результата говорят об отличной форме «Пчел». Сперва они обыграли «Челси» с разгромным счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Тоттенхэм

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    В позапрошлом туре коллектив всухую одолел «Вест Хэм» (2:0). А в прошлом — одолел на выезде «Уотфорд» (2:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Последнее поражение у «Брентфорда» было 20 марта, когда он на выезде проиграл «Лестеру» с результатом 1:2.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 32-го сыгранного матча, в которых набрал 57 очков. «Арсенал» уступает конкуренту по разнице мячей.

    До последнего тура у «Шпор» была победная серия в четыре матча. Перед паузой на матчи сборных они выиграли у «Брайтона» и «Вест Хэма», а после — у «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

  • АПЛ: 33-й тур в усеченном формате
  • До конца сезона осталось провести 5 туров
  • 19/04/2022

    • Затем матчи получились особенно яркими. Команда Антонио Конте разгромила «Ньюкасл» со счетом 5:1, а в игре с «Астон Виллой» забила четыре безответных мяча.

    Пожалуй, это лучший отрезок «Тоттенхэма» в текущем сезоне. Правда, в последнем туре клуб неожиданно уступил дома «Брайтону» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атырау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Муньяр — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даниэль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Неман — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч БАТЭ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ризеспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Твенте — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тенерифе — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Тоттенхэм» в топ-4?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры