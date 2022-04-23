«Брентфорд» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 19:30 мск. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

У хозяев дела идут неплохо, поскольку у них 5 побед в семи турах и лишь одно поражение. Они занимают 12 позицию.

Последние три результата говорят об отличной форме «Пчел». Сперва они обыграли «Челси» с разгромным счетом 4:1.

Коэффициенты матча Брентфорд — Тоттенхэм 1 4.20 X 3.60 2 1.85 Ставка

В позапрошлом туре коллектив всухую одолел «Вест Хэм» (2:0). А в прошлом — одолел на выезде «Уотфорд» (2:1).

Все прогнозы на АПЛ

Последнее поражение у «Брентфорда» было 20 марта, когда он на выезде проиграл «Лестеру» с результатом 1:2.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 32-го сыгранного матча, в которых набрал 57 очков. «Арсенал» уступает конкуренту по разнице мячей.

До последнего тура у «Шпор» была победная серия в четыре матча. Перед паузой на матчи сборных они выиграли у «Брайтона» и «Вест Хэма», а после — у «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

Затем матчи получились особенно яркими. Команда Антонио Конте разгромила «Ньюкасл» со счетом 5:1, а в игре с «Астон Виллой» забила четыре безответных мяча.

Пожалуй, это лучший отрезок «Тоттенхэма» в текущем сезоне. Правда, в последнем туре клуб неожиданно уступил дома «Брайтону» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.