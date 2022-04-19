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    «Мальорка» оторвется от опасной зоны

    «Мальорка» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Примера, 19 апреля 2022 года

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    Ведат Мурики
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 20:00 мск. «Мальорка» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Апреля 2022 года
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    «Мальорка»

    «Мальорка» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    Причем отрыв от опасной зоны составляет одно очко. Да и с атакой у команды не все так гладко: лишь 27 забитых голов в 32 матчах.

    Коэффициенты матча Мальорка — Алавес

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» разочаровала. Команда на выезде разгромно уступила «Эльче» (3:0).

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    Матчи против виторийцев складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись викториями.

    «Алавес»

    Эта команда выглядит одним из явных потенциальных неудачников сезона. 19 место при 53 пропущенных мячах — ужасающая диспозиция.

    Отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка. Да и с атакой все не так сладко: забито лишь 25 мячей в 32 матчах.

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    • В предыдущем туре «Алавес» добыл важнейшую победу. Дома команда минимально одолела «Райо Вальекано».

    Наверняка виторийцы будут активно атаковать. Иного способа уцелеть в Примере у команды попросту нет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мальорку» за 2.15, на ничью за 3.20, а на «Алавес» — за 3.60.

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    «Мальорка» имеет шанс оторваться от опасной зоны.

    «Алавес» слишком слаб в плане реализации.

    В битве борцов за выживание важнейшим будет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальорки» с коэффициентом 2.15.

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    «Мальорка» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на футбол. «Мальорка» оторвется от опасной зоны
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