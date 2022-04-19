«Мальорка» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 20:00 мск. «Мальорка» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

Причем отрыв от опасной зоны составляет одно очко. Да и с атакой у команды не все так гладко: лишь 27 забитых голов в 32 матчах.

Коэффициенты матча Мальорка — Алавес 1 2.15 X 3.25 2 3.55 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» разочаровала. Команда на выезде разгромно уступила «Эльче» (3:0).

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Матчи против виторийцев складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись викториями.

«Алавес»

Эта команда выглядит одним из явных потенциальных неудачников сезона. 19 место при 53 пропущенных мячах — ужасающая диспозиция.

Отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка. Да и с атакой все не так сладко: забито лишь 25 мячей в 32 матчах.

В предыдущем туре «Алавес» добыл важнейшую победу. Дома команда минимально одолела «Райо Вальекано».

Наверняка виторийцы будут активно атаковать. Иного способа уцелеть в Примере у команды попросту нет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мальорку» за 2.15, на ничью за 3.20, а на «Алавес» — за 3.60.

«Мальорка» имеет шанс оторваться от опасной зоны .

«Алавес» слишком слаб в плане реализации.

В битве борцов за выживание важнейшим будет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальорки» с коэффициентом 2.15.