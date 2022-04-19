«Мальорка»
«Мальорка» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.
Причем отрыв от опасной зоны составляет одно очко. Да и с атакой у команды не все так гладко: лишь 27 забитых голов в 32 матчах.
Коэффициенты матча Мальорка — Алавес
В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» разочаровала. Команда на выезде разгромно уступила «Эльче» (3:0).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Матчи против виторийцев складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись викториями.
«Алавес»
Эта команда выглядит одним из явных потенциальных неудачников сезона. 19 место при 53 пропущенных мячах — ужасающая диспозиция.
Отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка. Да и с атакой все не так сладко: забито лишь 25 мячей в 32 матчах.
В предыдущем туре «Алавес» добыл важнейшую победу. Дома команда минимально одолела «Райо Вальекано».
Наверняка виторийцы будут активно атаковать. Иного способа уцелеть в Примере у команды попросту нет.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мальорку» за 2.15, на ничью за 3.20, а на «Алавес» — за 3.60.
«Мальорка»
«Алавес» слишком слаб в плане реализации.
В битве борцов за выживание важнейшим будет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальорки» с коэффициентом 2.15.