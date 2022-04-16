«Шахтер» Солигорск
«Шахтер» Солигорск начала сезон откровенно неудачно. По итогам трех туров действующий чемпион оккупировал всего лишь 6 строчку.
Предыдущий тур чемпионата команда провалила. На выезде солигорский клуб не сумел переиграть «Ислочь» (1:1).
Коэффициенты матча Шахтёр Солигорск — БАТЭ
Да и вообще, игра команды не вызывает особо ярких эмоций. Поэтому и вернулся в клуб опытнейший коуч Сергей Ташуев.
Против БАТЭ команда традиционно играет без особого успеха. Из пяти последних очных поединков лишь один завершился победой при двух поражениях.
БАТЭ
Борисовцы надеются наконец-то выиграть чемпионат. Старт команды это полностью подтвердил: 1 место и максимум очков в трех матчах.
Девять забитых мячей и ноль пропущенных говорят о том, что БАТЭ настроен чрезвычайно серьезно. И в этом нет ничего удивительного.
Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды прекрасно. На выезде БАТЭ разгромил могилевский «Днепр» (0:3).
Наверняка настрой на центральный поединок тура (а может, и первого круга( явно будет зашкаливать. БАТЭ смотрится весьма солидно, и солигорцев не боится.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 2.37, на ничью за 3.66, а на БАТЭ — за 3.12.
«Шахтер» Солигорск неудачно начал чемпионат.
БАТЭ
Борисовцы традиционно удачно играют с «горняками». Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 3.12.