«Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 4-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Солигорск — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск начала сезон откровенно неудачно. По итогам трех туров действующий чемпион оккупировал всего лишь 6 строчку.

Предыдущий тур чемпионата команда провалила. На выезде солигорский клуб не сумел переиграть «Ислочь» (1:1).

Коэффициенты матча Шахтёр Солигорск — БАТЭ 1 2.35 X 3.25 2 3.05 Ставка

Да и вообще, игра команды не вызывает особо ярких эмоций. Поэтому и вернулся в клуб опытнейший коуч Сергей Ташуев.

Все прогнозы на футбол

Против БАТЭ команда традиционно играет без особого успеха. Из пяти последних очных поединков лишь один завершился победой при двух поражениях.

БАТЭ

Борисовцы надеются наконец-то выиграть чемпионат. Старт команды это полностью подтвердил: 1 место и максимум очков в трех матчах.

Девять забитых мячей и ноль пропущенных говорят о том, что БАТЭ настроен чрезвычайно серьезно. И в этом нет ничего удивительного.

Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды прекрасно. На выезде БАТЭ разгромил могилевский «Днепр» (0:3).

Наверняка настрой на центральный поединок тура (а может, и первого круга( явно будет зашкаливать. БАТЭ смотрится весьма солидно, и солигорцев не боится.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 2.37, на ничью за 3.66, а на БАТЭ — за 3.12.

«Шахтер» Солигорск неудачно начал чемпионат.

БАТЭ по игре выглядит мощнее всех в лиге .

Борисовцы традиционно удачно играют с «горняками». Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 3.12.