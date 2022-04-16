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    Уверенная победа «Ювентуса»?

    «Ювентус» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Серия А, 16 апреля 2022 года

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    Джорджо Кьеллини
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 19:30 мск. «Ювентус» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Апреля 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 19:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Ювентус»

    «Ювентус» еще может пободаться за Скудетто. За 6 туров до финиша туринцы отстают от лидера на 6 очков.

    Вот только с атакой у «Старой сеньоры» не все ладится. В 32 поединках забито всего 49 мячей, что явно недостаточно для одного из фаворитов Серии А.

    Коэффициенты матча Ювентус — Болонья

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 10.00
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Ювентус» разжился тремя пунктами. На выезде туринцы одолели «Кальяри» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Несмотря на проблемы в атаке, у туринцев есть, кому забивать. Серб Душан Влахович забил уже 22 гола, правда, лишь 5 из них в составе «Ювентуса».

    «Болонья»

    Эта команда, по сути, уже ни за что не борется. 12 место на текущий момент вполне четко характеризует ее силу.

    Между тем, «Болонья» имеет сложности с реализацией. В 31 матче чемпионата команда забила всего 34 мяча.

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    • В предыдущем туре «Болонья» добыла три очка. Дома была обыграна «Сампдория», в ворота которой влетело два сухих мяча.

    К слову, дубль в последней встрече в активе Марко Арнаутовича. Австриец настрелял уже 11 мячей в Серии А.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.38, на ничью за 5.25, а на «Болонью» — за 9.70.

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    «Ювентус» еще не потерял шансов на самые высокие места.

    «Болонья» не пропускает уже в двух матчах к ряду.

    Туринцы уже 6 лет не теряли очков в матчах с «Болоньей». Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -1.5 с коэффициентом 2.12.

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