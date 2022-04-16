«Ювентус»
«Ювентус» еще может пободаться за Скудетто. За 6 туров до финиша туринцы отстают от лидера на 6 очков.
Вот только с атакой у «Старой сеньоры» не все ладится. В 32 поединках забито всего 49 мячей, что явно недостаточно для одного из фаворитов Серии А.
Коэффициенты матча Ювентус — Болонья
В предыдущем туре чемпионата «Ювентус» разжился тремя пунктами. На выезде туринцы одолели «Кальяри» (1:2).
Несмотря на проблемы в атаке, у туринцев есть, кому забивать. Серб Душан Влахович забил уже 22 гола, правда, лишь 5 из них в составе «Ювентуса».
«Болонья»
Эта команда, по сути, уже ни за что не борется. 12 место на текущий момент вполне четко характеризует ее силу.
Между тем, «Болонья» имеет сложности с реализацией. В 31 матче чемпионата команда забила всего 34 мяча.
В предыдущем туре «Болонья» добыла три очка. Дома была обыграна «Сампдория», в ворота которой влетело два сухих мяча.
К слову, дубль в последней встрече в активе Марко Арнаутовича. Австриец настрелял уже 11 мячей в Серии А.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.38, на ничью за 5.25, а на «Болонью» — за 9.70.
«Ювентус»
«Болонья» не пропускает уже в двух матчах к ряду.
Туринцы уже 6 лет не теряли очков в матчах с «Болоньей». Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -1.5 с коэффициентом 2.12.