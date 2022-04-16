В 30-м туре первой немецкой Бундеслиги «Фрайбург» в родных стенах сразится с «Бохумом». Поединок состоится 16 апреля и начнется в 16:30 по мск. «Фрайбург» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

За пять туров до финиша Бундеслиги «Фрайбург» идет на пятой позиции в турнирной таблице, имея 48 баллов. Четвертой строчке команда проигрывает всего три очка, так что еще претендует на путевку в Лигу чемпионов.

В предыдущем туре первенства «бразильцы» на выезде смогли переиграть «Айнтрахт» со счетом 2:1, а игровым днем ранее они на домашнем поле крупно уступили «Баварии» 1:4.

Коэффициенты матча Фрайбург — Бохум 1 1.65 X 3.95 2 5.10 Ставка

До этого у «Фрайбурга» был отрезок в чемпионате из шести поединков без поражений, в котором он по три раза расходился миром и побеждал, однако две из них были минимальными.

Календарь и таблица Бундеслиги

В родных стенах у «Фрайбурга» за последние семь встреч всего лишь одно поражение, да и то от «Баварии». Еще в этот период он дважды сыграл вничью и добился четырех викторий.

«Бохум»

С 36 зачетными пунктами «Бохум» разместился на 12-й позиции в турнирной таблице немецкого первенства. От опасной зоны он оторвался на десять очков, так что может чувствовать себя сравнительно безопасно.

«Сине-белые» не уступают в чемпионате уже на протяжении двух встреч, обыграв в этот период на выезде «Хоффенхайм» 2:1 и расписав домашнюю мировую с «Байером» 0:0.

Перед этим же коллектив в четырех предыдущих поединках потерпел три поражения в них при одном победном результате, одолев на своем поле безнадежного аутсайдера «Гройтер Фюрт» 2:1.

В последних шести гостевых играх Бундеслиги «Бохум» сумел отпраздновать всего одну викторию, дважды он еще сыграл вничью и потерпел три неудачи.

В первом круге «Бохум» дома одолел «Фрайбург» со счетом 2:1, а в четвертьфинале Кубка страны «бразильцы» взяли реванш — 2:1 ОТ.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.68.

На викторию «Бохума» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.14.

Учитывая тот факт, что «Фрайбург» ведет борьбу за топ-4, а «Бохум» уже почти решил свою задачу на сезон, то в данном противостоянии поставим на викторию принимающей стороны, и ожидаем что она пробьет фору в -1.