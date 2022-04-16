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    «Алания» в родных стенах справится с «сибиряками»

    «Алания» — «Томь». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, ФНЛ, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Томь»
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    «Алания»
    В субботу, 16 апреля, в 33-м туре российской первой лиги владикавказская «Алания» на своем поле сыграет против «Томи». Начало — в 17:00 по мск. «Алания» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 16 Апреля 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Томь Томь
  • Томск
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    «Алания»

    «Алания» ведет борьбу за выход в РПЛ. На текущий момент она идет шестой с 52 очками. От зоны плей-офф команду отделяет всего лишь один зачетный балл.

    В первой игре после зимней подопечные Спартака Гогниева обыграли в 1/8 финала Кубка России на своем поле тульский «Арсенал» со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

    Коэффициенты матча Алания — Томь

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
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    А вот в чемпионате страны владикавказцы весной выступают не лучшим образом, выиграв три встречи при четырех фиаско. Причем два из них пришлись на минувшие два тура — дома 0:3 от «Балтики» и в гостях 1:2 от «Факела».

    Календарь и таблица ФНЛ

    Стоит отметить, что в родных стенах «Алания» в рамках ФНЛ проиграла четыре из шести последних матчей, а также два раза победила в этом отрезке.

    «Томь»

    С 41 зачетным пунктом «Томь» расположилась на 13-й позиции в турнирной таблице первой российской лиги. От опасной зоны команда оторвалась на семь баллов.

    Коллектив из Томска слабо провел концовку осенней части первенства, выдав 3-матчевую безвыигрышную серию, а вот межсезонные спарринги он провел весьма неплохо.

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    • Вторую же часть чемпионата «сибиряки» начали с двух выигрышей подряд, но затем выдали серию из трех фиаско кряду и одной мировой. В своей последней встрече они одолели дома 1:0 «Спартак-2».

    У «Томи» всего лишь одна выездная виктория за последние семь встреч первенства. Также в этот период она по три раза играла вничью и уступала.

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    Этой зимой данные клубы в товарняке расписали мировую 0:0, а в прошлом чемпионате «Алания» дома проиграла «Томи» со счетом 2:3.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.40, победа «Томи» — 7.80, ничья — 4.70.

    «Алании» обязательно нужно набирать здесь три очка для борьбы за плей-офф. Прогнозируем, что хозяева смогут победить и пробьют фору в -1.

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    «Алания» — «Томь»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» в родных стенах справится с «сибиряками»
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