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    Голландцы устроят «лисам» супертанцы!

    ПСВ — «Лестер». Дерзкая ставка за 6.40 на Лигу конференций 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Лестер»
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    Марио Гетце
    ПСВ сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 1/4 финала Лиги конференций. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:45 мск. ПСВ — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    ПСВ
  • Лига конференций. 1/4 финала
    •  ПСВ 19:45 Лестер Лестер
  • Лестер
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    ПСВ

    Эйндховенцы в своем чемпионате сражаются за чемпионство с «Аяксом», однако в этом состязании явно не преуспевают, отставая от лидера на 4 очка.

    Однако минувший тур своего чемпионата ПСВ может занести себе в актив. Команда дома разделалась с «Валвейком» (2:0).

    Коэффициенты матча ПСВ — Лестер

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
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    А вот в Англии ПСВ не сумел забить (0:0). Но и такой результат первой встречи сойдет за вполне приличную диспозицию.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Ко всему прочему, эйндховенцы не пропускают уже два матча подряд. Правда, и атака в этих матчах особо не блистала.

    «Лестер»

    «Лестер» в АПЛ проводит крайне невзрачный сезон. «Лисы» оккупировали скромнейшее, как для своих амбиций, 9 место в турнирной таблице.

    В минувшем туре своего чемпионата «Лестер» добыл важнейшие три очка. Дома команда разобралась с «Кристал Пэлас» (2:1).

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    • При этом команда не проигрывает уже почти месяц. Вот только с реализацией у «лис» имеются значительные трудности: Джейми Варди находится в лазарете.

    А вот Патсон Дака в еврокубках выглядит куда свежее. Свидетельством тому являются 6 голов, один из которых — как раз в Лиге конференций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 2.00, на ничью за 3.80, а на «Лестер» — за 4.14.

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    Голландцы наверняка будут активно идти вперед с первых минут встречи.

    «Лестер» сильно ощущает на себе отсутствие капитана команды Варди.

    Голландцы выглядят монолитнее «лис». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора ПСВ -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.40. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    ПСВ — «Лестер»: прогноз, ставка (6.40), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. Голландцы устроят «лисам» супертанцы!
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