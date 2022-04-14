ПСВ сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 1/4 финала Лиги конференций. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:45 мск. ПСВ — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

Эйндховенцы в своем чемпионате сражаются за чемпионство с «Аяксом», однако в этом состязании явно не преуспевают, отставая от лидера на 4 очка.

Однако минувший тур своего чемпионата ПСВ может занести себе в актив. Команда дома разделалась с «Валвейком» (2:0).

Коэффициенты матча ПСВ — Лестер 1 1.95 X 3.60 2 3.80 Ставка

А вот в Англии ПСВ не сумел забить (0:0). Но и такой результат первой встречи сойдет за вполне приличную диспозицию.

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Ко всему прочему, эйндховенцы не пропускают уже два матча подряд. Правда, и атака в этих матчах особо не блистала.

«Лестер»

«Лестер» в АПЛ проводит крайне невзрачный сезон. «Лисы» оккупировали скромнейшее, как для своих амбиций, 9 место в турнирной таблице.

В минувшем туре своего чемпионата «Лестер» добыл важнейшие три очка. Дома команда разобралась с «Кристал Пэлас» (2:1).

При этом команда не проигрывает уже почти месяц. Вот только с реализацией у «лис» имеются значительные трудности: Джейми Варди находится в лазарете.

А вот Патсон Дака в еврокубках выглядит куда свежее. Свидетельством тому являются 6 голов, один из которых — как раз в Лиге конференций.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСВ за 2.00, на ничью за 3.80, а на «Лестер» — за 4.14.

Голландцы наверняка будут активно идти вперед с первых минут встречи .

«Лестер» сильно ощущает на себе отсутствие капитана команды Варди.

Голландцы выглядят монолитнее «лис». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора ПСВ -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.40. Для остальных — более умеренный прогноз.