«Болонья» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» относительно избавлена от борьбы за выживание. На данный момент команда занимает 12 место.

Гандикап от опасной зоны составляет 12 очков, так что в этом плане можно не волноваться. При этом атакует «Болонья» просто ужасно, забив всего 32 гола.

Коэффициенты матча Болонья — Сампдория 1 2.15 X 3.35 2 3.40 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Болонья» разжилась одним баллом. Причем на выезде команда не дала себя обыграть лидеру чемпионата «Милану» (0:0).

Все прогнозы на Серию А

Вот только не забивает «Болонья» уже на протяжении четырех матчей к ряду. Последний раз команда отличилась еще в конце февраля, когда Марко Арнаутович поразил ворота «Салернитаны».

«Сампдория»

Эта команда также отчаянно сражается за сохранение прописки в Серии А. Причем от зоны вылета генуэзцы оторвались на 7 пунктов.

Между тем, «Сампдория» многовато пропускает в свои ворота (52 мяча). А вот с атакой пока не все так весело, хоть Франческо Капуто отличился уже 9 голами.

В предыдущем туре «Сампдория» не смогла добыть даже балла. Пропустив в первом тайме, генуэзцы минимально уступили «Роме».

Правда, матчи против «Болоньи» для команды — сущий ад. Шесть последних поединков были проиграны.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Болонью» за 2.25, на ничью за 3.52, а на «Сампдорию» — за 3.48.

«Болонья» мотивирована прервать свою безголевую серию.

«Сампдория» имеет в своем составе опытных форвардов .

В матче примерно равных по классу соперников обе команды будут искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.16.