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    «Болонья» и «Сампдория» будут забивать?

    «Болонья» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Серия А, 11 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Сампдория»
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    Фабио Квальярелла
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Апреля 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 21:45 Сампдория Сампдория
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    «Болонья»

    «Болонья» относительно избавлена от борьбы за выживание. На данный момент команда занимает 12 место.

    Гандикап от опасной зоны составляет 12 очков, так что в этом плане можно не волноваться. При этом атакует «Болонья» просто ужасно, забив всего 32 гола.

    Коэффициенты матча Болонья — Сампдория

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Болонья» разжилась одним баллом. Причем на выезде команда не дала себя обыграть лидеру чемпионата «Милану» (0:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Вот только не забивает «Болонья» уже на протяжении четырех матчей к ряду. Последний раз команда отличилась еще в конце февраля, когда Марко Арнаутович поразил ворота «Салернитаны».

    «Сампдория»

    Эта команда также отчаянно сражается за сохранение прописки в Серии А. Причем от зоны вылета генуэзцы оторвались на 7 пунктов.

    Между тем, «Сампдория» многовато пропускает в свои ворота (52 мяча). А вот с атакой пока не все так весело, хоть Франческо Капуто отличился уже 9 голами.

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    • В предыдущем туре «Сампдория» не смогла добыть даже балла. Пропустив в первом тайме, генуэзцы минимально уступили «Роме».

    Правда, матчи против «Болоньи» для команды — сущий ад. Шесть последних поединков были проиграны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Болонью» за 2.25, на ничью за 3.52, а на «Сампдорию» — за 3.48.

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    «Болонья» мотивирована прервать свою безголевую серию.

    «Сампдория» имеет в своем составе опытных форвардов.

    В матче примерно равных по классу соперников обе команды будут искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Болонья» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 11.04.2022. Прогнозы на футбол. «Болонья» и «Сампдория» будут забивать?
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