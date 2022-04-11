«Болонья»
«Болонья» относительно избавлена от борьбы за выживание. На данный момент команда занимает 12 место.
Гандикап от опасной зоны составляет 12 очков, так что в этом плане можно не волноваться. При этом атакует «Болонья» просто ужасно, забив всего 32 гола.
Коэффициенты матча Болонья — Сампдория
В предыдущем туре чемпионата «Болонья» разжилась одним баллом. Причем на выезде команда не дала себя обыграть лидеру чемпионата «Милану» (0:0).
Вот только не забивает «Болонья» уже на протяжении четырех матчей к ряду. Последний раз команда отличилась еще в конце февраля, когда Марко Арнаутович поразил ворота «Салернитаны».
«Сампдория»
Эта команда также отчаянно сражается за сохранение прописки в Серии А. Причем от зоны вылета генуэзцы оторвались на 7 пунктов.
Между тем, «Сампдория» многовато пропускает в свои ворота (52 мяча). А вот с атакой пока не все так весело, хоть Франческо Капуто отличился уже 9 голами.
В предыдущем туре «Сампдория» не смогла добыть даже балла. Пропустив в первом тайме, генуэзцы минимально уступили «Роме».
Правда, матчи против «Болоньи» для команды — сущий ад. Шесть последних поединков были проиграны.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Болонью» за 2.25, на ничью за 3.52, а на «Сампдорию» — за 3.48.
«Болонья» мотивирована прервать свою безголевую серию.
«Сампдория»
В матче примерно равных по классу соперников обе команды будут искать счастье в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.16.