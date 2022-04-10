«Витория Гимарайнш»
«Витория Гимарайнш» занимает привычное для себя 6 место в чемпионате. Команда бьется за выход в еврокубки, а отставание от искомой пятой позиции — семь очков.
В минувшем туре чемпионата «Витория Гимарайнш» на выезде команда переиграла «Морейренсе» с минимальным счетом 1:0.
Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Порту
В последних четырех поединках коллектив одержал три победы при одном поражении, которое он потерпел в игре со «Спортингом» (1:3) дома.
Примечательно, что перед этим команда проиграла в трех матчах кряду. Все эти семь поединков пришлись на национальное первенство.
«Порту»
«Драконы» все ближе к чемпионскому титулу и на данный момент у них 76 очков. В борьбе за первое место «Порту» опережает «Спортинг» с отрывом в 6 пунктов.
После 28 туров хозяева по-прежнему остаются без поражений. У них 24 победы и 4 ничьи. Сейчас команда Сержиу Консейсау идет на серии из четырех побед в национальной лиге.
В последних турах «синие» обыграли «Пасуш де Феррейра» (4:2), «Боавишту» (1:0), «Тонделу» (4:0) и «Санта-Клару» (3:0).
При этом «Порту» не смог пройти «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч 1:2.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.