В воскресенье, 10 апреля, в 29-м туре португальской Примейры «Витория Гимарайнш» в домашнем матче сыграет против «Порту». Начало встречи намечено на 20:00 по мск. «Витория Гимарайнш» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витория Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» занимает привычное для себя 6 место в чемпионате. Команда бьется за выход в еврокубки, а отставание от искомой пятой позиции — семь очков.

В минувшем туре чемпионата «Витория Гимарайнш» на выезде команда переиграла «Морейренсе» с минимальным счетом 1:0.

Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Порту 1 6.70 X 4.40 2 1.48 Ставка

В последних четырех поединках коллектив одержал три победы при одном поражении, которое он потерпел в игре со «Спортингом» (1:3) дома.

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Примечательно, что перед этим команда проиграла в трех матчах кряду. Все эти семь поединков пришлись на национальное первенство.

«Порту»

«Драконы» все ближе к чемпионскому титулу и на данный момент у них 76 очков. В борьбе за первое место «Порту» опережает «Спортинг» с отрывом в 6 пунктов.

После 28 туров хозяева по-прежнему остаются без поражений. У них 24 победы и 4 ничьи. Сейчас команда Сержиу Консейсау идет на серии из четырех побед в национальной лиге.

В последних турах «синие» обыграли «Пасуш де Феррейра» (4:2), «Боавишту» (1:0), «Тонделу» (4:0) и «Санта-Клару» (3:0).

При этом «Порту» не смог пройти «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч 1:2.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.