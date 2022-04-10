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    Остановит ли «Витория Гимарайнш» «Порту»?

    «Витория Гимарайнш» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионат Португалии, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Порту»
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    «Порту» лидирует в национальной лиге
    В воскресенье, 10 апреля, в 29-м туре португальской Примейры «Витория Гимарайнш» в домашнем матче сыграет против «Порту». Начало встречи намечено на 20:00 по мск. «Витория Гимарайнш» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 10 Апреля 2022 года
    Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 20:00 Порту Порту
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    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» занимает привычное для себя 6 место в чемпионате. Команда бьется за выход в еврокубки, а отставание от искомой пятой позиции — семь очков.

    В минувшем туре чемпионата «Витория Гимарайнш» на выезде команда переиграла «Морейренсе» с минимальным счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Порту

  • 1
  • 6.70
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.48
  • Ставка
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    В последних четырех поединках коллектив одержал три победы при одном поражении, которое он потерпел в игре со «Спортингом» (1:3) дома.

    Все прогнозы на футбол

    Примечательно, что перед этим команда проиграла в трех матчах кряду. Все эти семь поединков пришлись на национальное первенство.

    «Порту»

    «Драконы» все ближе к чемпионскому титулу и на данный момент у них 76 очков. В борьбе за первое место «Порту» опережает «Спортинг» с отрывом в 6 пунктов.

    После 28 туров хозяева по-прежнему остаются без поражений. У них 24 победы и 4 ничьи. Сейчас команда Сержиу Консейсау идет на серии из четырех побед в национальной лиге.

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    • В последних турах «синие» обыграли «Пасуш де Феррейра» (4:2), «Боавишту» (1:0), «Тонделу» (4:0) и «Санта-Клару» (3:0).

    При этом «Порту» не смог пройти «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч 1:2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

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    «Витория Гимарайнш» — «Порту»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Витория Гимарайнш» «Порту»?
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