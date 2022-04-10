«Леванте»
«Леванте» с первых туров чемпионата увяз в опасной зоне. Вот и сейчас левантийцы занимают предпоследнее 19 место в таблице.
В минувшем туре «Леванте» сенсационно сумел добыть три очка. Дома команда не оставила шансов «Вильярреалу» (2:0).
Коэффициенты матча Леванте — Барселона
Вот только отставание от спасительной 17 позиции все еще серьезное — 6 очков. Да и оборона у команды худшая в Примере: 58 пропущенных мячей.
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Из пяти последних очных поединков с каталонцами «Леванте» выиграл лишь один. При этом трижды сильнее оказывался признанный гранд.
«Барселона»
«Барселона» до сих пор переживает перестройку. И ведь Хави справляется: каталонцы уже вторые в Примере!
«Барселона» еще и сражается в Лиге Европы, причем тоже удачно. Например, добыла выездную ничью в первом четвертьфинальном матче с «Айнтрахтом» (1:1).
В минувшем туре чемпионата «Барселона» добыла важнейшие три очка. Дома каталонцы минимально одолели «Севилью».
Наличие в составе Пьера-Эмерика Обамеянга и Феррана Торреса — приличный бонус для «Барсы». Да и вообще, в составе команды выстрелить способен кто угодно.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.49, на ничью за 5.15, а на «Леванте» — за 6.75.
«Леванте»
Каталонцы смотрятся выгодно, и явно справятся с аутсайдером.
Гости имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.