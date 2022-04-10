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    Каталонцы оперативно разберутся с аутсайдером

    «Леванте» — «Барселона». Дерзкая ставка за 6.10 на матч Примеры 10 апреля 2022 года

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    Педри
    «Леванте» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 22:00 мск. «Леванте» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Апреля 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 22:00 Барселона Барселона
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    «Леванте»

    «Леванте» с первых туров чемпионата увяз в опасной зоне. Вот и сейчас левантийцы занимают предпоследнее 19 место в таблице.

    В минувшем туре «Леванте» сенсационно сумел добыть три очка. Дома команда не оставила шансов «Вильярреалу» (2:0).

    Коэффициенты матча Леванте — Барселона

  • 1
  • 6.70
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
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    Вот только отставание от спасительной 17 позиции все еще серьезное — 6 очков. Да и оборона у команды худшая в Примере: 58 пропущенных мячей.

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    Из пяти последних очных поединков с каталонцами «Леванте» выиграл лишь один. При этом трижды сильнее оказывался признанный гранд.

    «Барселона»

    «Барселона» до сих пор переживает перестройку. И ведь Хави справляется: каталонцы уже вторые в Примере!

    «Барселона» еще и сражается в Лиге Европы, причем тоже удачно. Например, добыла выездную ничью в первом четвертьфинальном матче с «Айнтрахтом» (1:1).

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  • 08/04/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Барселона» добыла важнейшие три очка. Дома каталонцы минимально одолели «Севилью».

    Наличие в составе Пьера-Эмерика Обамеянга и Феррана Торреса — приличный бонус для «Барсы». Да и вообще, в составе команды выстрелить способен кто угодно.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.49, на ничью за 5.15, а на «Леванте» — за 6.75.

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    «Леванте» пропускает чаще всех в Примере.

    Каталонцы смотрятся выгодно, и явно справятся с аутсайдером.

    Гости имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Леванте» — «Барселона»: прогноз, ставка (6.10), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Каталонцы оперативно разберутся с аутсайдером
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