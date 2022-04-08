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    «Боруссия Д» одолеет аутсайдера

    «Штутгарт» — «Боруссия Д». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Германии, 8 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Боруссия Д»
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    Эрлинг Холанн
    «Штутгарт» на своём поле сыграет против дортмундской «Боруссии» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 8 апреля, начало — 21:30 (мск). «Штутгарт» — «Боруссия Д»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Апреля 2022 года
    Штутгарт
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    «Штутгарт»

    Подопечные Пеллегрино Матараццо поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 27 очков, но всего на 1 балл отрывается от зоны вылета.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Штутгарт» 3 раза порадовал болельщиков победами, 4 раза проиграл своим соперникам и 3 раза сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Боруссия Д

  • 1
  • 3.90
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
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    «Автозаводцы» не проигрывают уже 4 тура в чемпионате Германии, чередуя победы и ничьи. В прошлой игре они на выезде разделили очки с «Арминией» (1:1), а до этого с таким же счётом сыграли против «Униона».

    Так же «Штутгарт» смог добыть две важные победы над «Боруссией М» и «Аугсбургом», которые завершились с одинаковым счётом 3:2.

    «Боруссия Д»

    Подопечные Марко Розе расположились на 2-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги набрав 57 очков. Из-за проигрыша в последнем туре отставание от лидера «Баварии» выросло на 9 баллов.

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    • За последние 10 матчей во всех турнирах «шмели» 3 раза проигрывали своим соперникам, 4 раза смогли одержать победы и 3 раза довольствовались ничейным результатам.

    В прошлом матче дортмундцы дома уступили «Лейпцигу» со счетом 1:4. Второе крупное поражение «Боруссии» в чемпионате прервало 6-матчевую беспроигрышную серию команды в Бундеслиге.

    До этого «шмели» провели два ничейных поединка с «Кёльном» и «Аугсбургом», которые завершились с одинаковым счётом 1:1, а так же было две минимальные победы над «Майнцом» и «Арминией» — 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Штутгарта» в этом матче можно поставить за 3.74, ничью букмекеры предлагают взять за 4.06, а победу дортмундской «Боруссии» — за 1.95.

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    Прогноз — Обе команды подходят к этому матчу с проблемами в личном составе, но «шмели» явно превосходят по классу своего оппонента и точно смогут прервать беспроигрышную серию «Штутгарта» , тем более «Боруссии» нужно реабилитироваться за крупное поражение в прошлом туре.

    Ставка — Победа дортмундской «Боруссии» за 1.95.

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    «Штутгарт» — «Боруссия Д»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.04.2022. Прогнозы на футбол. «Боруссия Д» одолеет аутсайдера
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