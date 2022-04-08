«Штутгарт» на своём поле сыграет против дортмундской «Боруссии» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 8 апреля, начало — 21:30 (мск). «Штутгарт» — «Боруссия Д»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

Подопечные Пеллегрино Матараццо поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 27 очков, но всего на 1 балл отрывается от зоны вылета.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Штутгарт» 3 раза порадовал болельщиков победами, 4 раза проиграл своим соперникам и 3 раза сыграл вничью.

Коэффициенты матча Штутгарт — Боруссия Д 1 3.90 X 4.00 2 1.85 Ставка

«Автозаводцы» не проигрывают уже 4 тура в чемпионате Германии, чередуя победы и ничьи. В прошлой игре они на выезде разделили очки с «Арминией» (1:1), а до этого с таким же счётом сыграли против «Униона».

Так же «Штутгарт» смог добыть две важные победы над «Боруссией М» и «Аугсбургом», которые завершились с одинаковым счётом 3:2.

«Боруссия Д»

Подопечные Марко Розе расположились на 2-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги набрав 57 очков. Из-за проигрыша в последнем туре отставание от лидера «Баварии» выросло на 9 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «шмели» 3 раза проигрывали своим соперникам, 4 раза смогли одержать победы и 3 раза довольствовались ничейным результатам.

В прошлом матче дортмундцы дома уступили «Лейпцигу» со счетом 1:4. Второе крупное поражение «Боруссии» в чемпионате прервало 6-матчевую беспроигрышную серию команды в Бундеслиге.

До этого «шмели» провели два ничейных поединка с «Кёльном» и «Аугсбургом», которые завершились с одинаковым счётом 1:1, а так же было две минимальные победы над «Майнцом» и «Арминией» — 1:0.

Прогноз и ставка

На победу «Штутгарта» в этом матче можно поставить за 3.74, ничью букмекеры предлагают взять за 4.06, а победу дортмундской «Боруссии» — за 1.95.

Прогноз — Обе команды подходят к этому матчу с проблемами в личном составе, но «шмели» явно превосходят по классу своего оппонента и точно смогут прервать беспроигрышную серию «Штутгарта» , тем более «Боруссии» нужно реабилитироваться за крупное поражение в прошлом туре.

Ставка — Победа дортмундской «Боруссии» за 1.95.