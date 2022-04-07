«Марсель» сыграет на своем поле против греческого ПАОК в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Встреча пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» оказался в плей-офф Лиги конференций по итогам группового этапа Лиги Европы.

В предварительном раунде «Марсель» спокойно прошел «Карабах», одержав две победы — 3:1 дома и 3:0 в гостях.

Коэффициенты матча Марсель — ПАОК 1 1.40 X 4.50 2 8.50 Ставка

Чуть сложнее было в 1/8 финала против «Базеля». Но и здесь команда Хорхе Сампаоли выиграла оба матча — в обоих случаях 2:1.

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Победная серия «Марселя» составляет пять матчей. Интересно, что на этом отрезке во всех случаях сыграла ставка на «обе забьют».

ПАОК

У ПАОК тем временем в феврале было два сложнейших матча против «Мидтъюланна». В ответной игре все решилось только в серии пенальти.

В следующем раунде клуб из Греции дважды выиграл у бельгийского «Гента» — 1:0 дома и 2:1 в гостях.

В этом году ПАОК потерпел лишь два поражения. Одно из них — в минувшее воскресенье от

«Панатинаикоса».

ПАОК не смог забить только в одном из десяти предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Марсель» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают 4.65, а победу ПАОК — за 8.50.

На поле «Марселя» смелые греки, скорее всего, проиграют. Но при этом нельзя исключать, что гости смогут забить. Французы все-таки не могут похвастаться надежной обороной. За последние пару месяцев команда Сампаоли не пропускала только в одном матче.

Ставка — победа «Марселя» + обе команды забьют за 3.60.