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    «Марсель» выиграет, но снова пропустит?

    «Марсель» — ПАОК. Прогноз, ставки (к. 3.60) на футбол, Лига конференций, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — ПАОК
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    Победная серия «Марселя» составляет пять матчей
    «Марсель» сыграет на своем поле против греческого ПАОК в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Встреча пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    Марсель
  • Лига конференций. 1/4 финала
    •  Марсель 22:00 ПАОК ПАОК
  • Салоники
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    «Марсель»

    «Марсель» оказался в плей-офф Лиги конференций по итогам группового этапа Лиги Европы.

    В предварительном раунде «Марсель» спокойно прошел «Карабах», одержав две победы — 3:1 дома и 3:0 в гостях.

    Коэффициенты матча Марсель — ПАОК

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
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    Чуть сложнее было в 1/8 финала против «Базеля». Но и здесь команда Хорхе Сампаоли выиграла оба матча — в обоих случаях 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Победная серия «Марселя» составляет пять матчей. Интересно, что на этом отрезке во всех случаях сыграла ставка на «обе забьют».

    ПАОК

    У ПАОК тем временем в феврале было два сложнейших матча против «Мидтъюланна». В ответной игре все решилось только в серии пенальти.

    В следующем раунде клуб из Греции дважды выиграл у бельгийского «Гента» — 1:0 дома и 2:1 в гостях.

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  • 04/04/2022

    • В этом году ПАОК потерпел лишь два поражения. Одно из них — в минувшее воскресенье от
    «Панатинаикоса».

    ПАОК не смог забить только в одном из десяти предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Марсель» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают 4.65, а победу ПАОК — за 8.50.

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    На поле «Марселя» смелые греки, скорее всего, проиграют. Но при этом нельзя исключать, что гости смогут забить. Французы все-таки не могут похвастаться надежной обороной. За последние пару месяцев команда Сампаоли не пропускала только в одном матче.

    Ставка — победа «Марселя» + обе команды забьют за 3.60.

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    «Марсель» — ПАОК: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» выиграет, но снова пропустит?
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