6 апреля в Красноярске на стадионе «Центральный» местный клуб «Енисей» сыграет против «Оренбурга» в 31-м туре ФНЛ. Начало игры запланировано на 15:00 по Москве. «Енисей» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» еще вполне может побороться за повышение в классе. Сейчас он идет на пятой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на два пункта.

В официальных поединках красноярцы не знают горечи поражений на протяжении 11 игр, выиграв в данном периоде десять из них при одном мировом результате.

Коэффициенты матча Енисей — Оренбург 1 3.60 X 3.45 2 2.05 Ставка

Все поединки 2022 годе клуб выиграл. Начал он с разгрома московского «Локомотива» 4:0 в Кубке России, после чего выиграл и пять поединков первенства, правда, все с разницей в один мяч.

Календарь и таблица ФНЛ

Так в прошлом туре «Енисей» на выезде переиграл 1:0 «Томь». На своем поле он победил в восемь из 13 игр при трех мировых результатах и двух фиаско.

«Оренбург»

На данный момент «Оренбург» идет во главе турнирной таблицы первого российского дивизиона, оторвавшись от ближайшего преследователя на восемь пунктов.

Осеннюю часть первенства «газовики» завершали серией из трех выигрышей подряд, а в межсезонье провели большое количество спаррингов, победив в большинстве из них.

После рестарта чемпионата коллектив провел пять матчей, в которых дважды уступал (оба раза в гостях) и трижды добивался викторий. Одна из них была в прошлом туре дома над московским «Торпедо» — 1:0.

Вне родных стен «Оренбург» в текущем розыгрыше ФНЛ выступает не лучшим образом, выиграв только шесть игр из 14 при шести фиаско и двух мировых исходах.

В первом круге дома победил «Оренбург» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми выигрышами — 1:2 и 3:1.

Прогноз и ставка на «Енисей» — «Оренбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 2.05, победа «Енисея» — 3.62, ничья — 3.42.

«Енисей» набрал просто превосходный ход, а так как «Оренбург» в гостях не особо сильно играет, то в данной паре рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой.