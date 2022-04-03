«Нью-Инглэнд Революшн» сыграет на своем поле против «Нью-Йорк Ред Буллс» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Встреча пройдет 3 апреля, начало — в 02:30 мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Инглэнд Революшн»

«Нью-Инглэнд» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции после четырех сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

«Революшн» неплохо провели первые матчи, но потом слегка забуксовали.

В прошлом туре команда Брюса Арены проиграла на выезде дебютанту лиги «Шарлотт» со счетом 1:3. А перед этим было домашнее поражение от «Реал Солт-Лейк» (2:3).

Примечательно при этом, что «Нью-Инглэнд» забивал хотя бы один гол в каждом матче текущего сезона.

«Нью-Йорк Ред Буллс»

«Ред Буллс» тем временем находятся на пятой строчке на Востоке, набрав в четырех матчах семь очков.

Клуб из Нью-Йорка начал «регулярку» с двух гостевых побед — над «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Торонто». В общей сложности в этих двух матчах они забили семь мячей.

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Но после этого было домашнее поражение от «Миннесоты». А в прошлом туре команда Герхарда Штрубера сыграла вничью с «Коламбус Крю».

«Ред Буллс» не смогли забить только в одном матче текущего чемпионата.

Прогноз и ставка

На «Нью-Инглэнд» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Ред Буллс» — за 3.44.

Скорее всего, команды порадуют результативным футболом. Во всяком случае, проблем с игрой в атаке у них не наблюдается.

Также стоит добавить, что в прошлом сезоне в трех матчах между «Революшн» и «Ред Буллс» было забито в общей сложности 14 мячей.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 3.26.