ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022, стадион в городе ЛусаилЖеребьевка ЧМ-2022 по футболу. Онлайн Лионель МессиВторое пришествие. Нужно ли Месси возвращаться в «Барсу» из ПСЖ? Рахим СтерлингТоп-5 задач «Манчестер Сити» на летнем трансферном рынке
  • 18:12
    • «Рубин» и «Химки» огласили составы
    Все новости спорта

    «Революшн» и «Ред Буллс» снова проведут результативный матч?

    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Прогноз (к. 3.26) и ставки на чемпионат МЛС

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Инглэнд» забивал хотя бы один гол в каждом матче текущего сезона
    «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет на своем поле против «Нью-Йорк Ред Буллс» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Встреча пройдет 3 апреля, начало — в 02:30 мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    «Нью-Инглэнд» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции после четырех сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

    «Революшн» неплохо провели первые матчи, но потом слегка забуксовали.

    В прошлом туре команда Брюса Арены проиграла на выезде дебютанту лиги «Шарлотт» со счетом 1:3. А перед этим было домашнее поражение от «Реал Солт-Лейк» (2:3).

    Примечательно при этом, что «Нью-Инглэнд» забивал хотя бы один гол в каждом матче текущего сезона.

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    «Ред Буллс» тем временем находятся на пятой строчке на Востоке, набрав в четырех матчах семь очков.

    Клуб из Нью-Йорка начал «регулярку» с двух гостевых побед — над «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Торонто». В общей сложности в этих двух матчах они забили семь мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Но после этого было домашнее поражение от «Миннесоты». А в прошлом туре команда Герхарда Штрубера сыграла вничью с «Коламбус Крю».

    «Ред Буллс» не смогли забить только в одном матче текущего чемпионата.

    Прогноз и ставка

    На «Нью-Инглэнд» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Ред Буллс» — за 3.44.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Скорее всего, команды порадуют результативным футболом. Во всяком случае, проблем с игрой в атаке у них не наблюдается.

    Также стоит добавить, что в прошлом сезоне в трех матчах между «Революшн» и «Ред Буллс» было забито в общей сложности 14 мячей.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 3.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Серундоло — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Халл Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Беерсхот — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хуркач — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Томь — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс»: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Революшн» и «Ред Буллс» снова проведут результативный матч?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры