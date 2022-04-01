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    «Брюгге» разгромно победит

    «Беерсхот» — «Брюгге». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, чемпионат Бельгии, 1 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Беерсхот» — «Брюгге»
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    Шарль де Кетеларе
    «Беерсхот» на своём поле сыграет против «Брюгге» в рамках 33-го тура чемпионата Бельгии. Матч состоится 1 апреля, начало — 22:45 (мск). «Беерсхот» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 01 Апреля 2022 года
    Беерсхот
  • Бельгия. Про Лига
    •  Беерсхот 21:45 Брюгге Брюгге
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    «Беерсхот»

    Коллектив Грега Вандеридта является главным аутсайдером чемпионата Бельгии занимая последнее 18-е место набрав 16 очков за 32 матча. Команда уже однозначно вылетит в этом сезоне.

    За последние 10 матчей «Беерсхот» 1 раз порадовал болельщиков победой, 1 раз сыграл вничью и 8 раз без шансов уступил своим оперникам.

    В Высшей лиге Бельгии команда Грега Вандеридта не может одержать победу уже 6 матчей подряд. В последних турах «Беерсхот» проиграл «Антверпену» (2:1), «Генту» (0:2) и «Синт-Трёйдену» (3:2).

    «Брюгге»

    «Чёрно-синие», наоборот, являются одними из лидеров турнирной таблицы чемпионата Бельгии занимая второе место и имея в активе 66 баллов. От расположившегося выше «Юниона Сент-Жиллуая» команда отстаёт на 5 баллов.

    За последние 10 поединков «Брюгге» 2 раза терпел поражения и 8 раз уверенно обыгрывал своих соперников.

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате Бельгии «чёрно-синие» не проигрывают уже 6 матчей подряд. В последних турах «Брюгге» праздновал победу после матчей с «Сереном» (0:5), «Остенде» (1:3) и «Генком» (3:1).

    В кубковом противостоянии «Брюгге» в 1/2 оказался слабее «Гента» проиграв им со счётом 0:3 и вылетел из борьбы за титул.

    Прогноз и ставка

    На победу «Беерсхота» в этом матче можно поставить за 9.80, ничью букмекеры предлагают взять за 5.80, а победу «Брюгге» — за 1.29.

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    Прогноз — С «Беерсхотом» в этом сезоне уже всё понятно, команда в любом случае вылетает и больше не имеет никакой мотивации. А вот «Брюгге» продолжает борьбу за первую строчку турнирной таблицы, поэтому в поединке с аутсайдером точно уверенно заберет свои 3 очка.

    Ставка — Победа «Брюгге» с форой (-2) за 2.46.

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    «Беерсхот» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 01.04.2022. Прогнозы на футбол. «Брюгге» разгромно победит
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