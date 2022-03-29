Молодежная сборная Испании сыграет на выезде против Словакии в рамка квалификации Евро-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 17:00 мск. Словакия U21 — Испания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия U21

Словаки занимают второе место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрали 12 очков.

Словацкая «молодежка» еще ни разу в текущем отборе не играла вничью. На данный момент у нее четыре победы и три поражения.

Коэффициенты матча Словакия U21 — Испания U21 1 4.80 X 4.05 2 1.60 Ставка

Несколько дней Словакия одержала важнейшую домашнюю победу над Северной Ирландией (2:1), забив решающий гол за несколько минут до финального свистка.

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Словакия еще ни разу не теряла очки на своем поле в квалификации Евро-2023, выиграв три предыдущих матча с общим счетом 9:2.

Испания U21

Испания тем временем занимает первое место в группе, набрав в семи матчах 18 очков.

Испанцы до сих пор теряли очки только в гостевой игре со сборной России (0:1), которая в начале марта была отстранена от участия в международных турнирах.

Все остальные матчи в квалификации испанская «молодежка» выиграла при этом наколотив 25 мячей.

Прогноз и ставка

На Словакию в этом матче можно поставить за 4.76, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу Испании — за 1.57.

Словаки, как ни странно, здорово провели гостевую встречу с Испанией (2:3). Соперник забил победный гол лишь за несколько минут до финального свистка.

Поэтому гол Словакии на своем поле точно не станет сюрпризом. Испанцы, возможно, снова выиграют, но их в любом случае ждет непростой матч.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.96.