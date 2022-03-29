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    Сможет ли испанская «молодежка» выиграть в Словакии?

    Словакия U21 — Испания U21. Прогноз (к. 1.96) и ставки на квалификацию Евро-2023 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Словакия U21 — Испания U21
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    Испанская «молодежка» забила 25 мячей в семи матчах квалификации Евро-2023
    Молодежная сборная Испании сыграет на выезде против Словакии в рамка квалификации Евро-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 17:00 мск. Словакия U21 — Испания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 29 Марта 2022 года
    Словакия U21
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    •  Словакия U21 17:00 Испания U21 Испания U21
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    Словакия U21

    Словаки занимают второе место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрали 12 очков.

    Словацкая «молодежка» еще ни разу в текущем отборе не играла вничью. На данный момент у нее четыре победы и три поражения.

    Коэффициенты матча Словакия U21 — Испания U21

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
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    Несколько дней Словакия одержала важнейшую домашнюю победу над Северной Ирландией (2:1), забив решающий гол за несколько минут до финального свистка.

    Все прогнозы на футбол

    Словакия еще ни разу не теряла очки на своем поле в квалификации Евро-2023, выиграв три предыдущих матча с общим счетом 9:2.

    Испания U21

    Испания тем временем занимает первое место в группе, набрав в семи матчах 18 очков.

    Испанцы до сих пор теряли очки только в гостевой игре со сборной России (0:1), которая в начале марта была отстранена от участия в международных турнирах.

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    • Все остальные матчи в квалификации испанская «молодежка» выиграла при этом наколотив 25 мячей.

    Прогноз и ставка

    На Словакию в этом матче можно поставить за 4.76, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу Испании — за 1.57.

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    Словаки, как ни странно, здорово провели гостевую встречу с Испанией (2:3). Соперник забил победный гол лишь за несколько минут до финального свистка.

    Поэтому гол Словакии на своем поле точно не станет сюрпризом. Испанцы, возможно, снова выиграют, но их в любом случае ждет непростой матч.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.96.

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    Словакия U21 — Испания U21: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли испанская «молодежка» выиграть в Словакии?
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