Словакия U21
Словаки занимают второе место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрали 12 очков.
Словацкая «молодежка» еще ни разу в текущем отборе не играла вничью. На данный момент у нее четыре победы и три поражения.
Коэффициенты матча Словакия U21 — Испания U21
Несколько дней Словакия одержала важнейшую домашнюю победу над Северной Ирландией (2:1), забив решающий гол за несколько минут до финального свистка.
Словакия еще ни разу не теряла очки на своем поле в квалификации Евро-2023, выиграв три предыдущих матча с общим счетом 9:2.
Испания U21
Испания тем временем занимает первое место в группе, набрав в семи матчах 18 очков.
Испанцы до сих пор теряли очки только в гостевой игре со сборной России (0:1), которая в начале марта была отстранена от участия в международных турнирах.
Все остальные матчи в квалификации испанская «молодежка» выиграла при этом наколотив 25 мячей.
Прогноз и ставка
На Словакию в этом матче можно поставить за 4.76, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу Испании — за 1.57.
Словаки, как ни странно, здорово провели гостевую встречу с Испанией (2:3). Соперник забил победный гол лишь за несколько минут до финального свистка.
Поэтому гол Словакии на своем поле точно не станет сюрпризом. Испанцы, возможно, снова выиграют, но их в любом случае ждет непростой матч.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.96.