Нидерланды U21
В своей группе эта команда занимает скромное, как для себя, 2 место. Отставание от лидера Швейцарии составляет 5 очков.
Нидерланды U21 прекрасно атакуют и надежны в обороне. Причем разница мячей (20:3) — такая же, как и у швейцарцев. Зато Джошуа Зиркзее забил уже 7 мячей в этом отборочном цикле.
Коэффициенты матча Нидерланды U21 — Швейцария U21
В минувшем туре команда выступила не лучшим образом. На выезде были потеряны важнейшие очки: лишь ничья с Болгарией (0:0).
При этом со швейцарскими сверстниками Нидерланды играют неудачно. Из трех поединков было проиграно два при одной ничьей.
Швейцария U21
Швейцарцев не остановить. Они уверенно лидируют в своей группе, опережая голландцев на пять очков.
Правда, Швейцария U21 сыграла на матч больше. Так что в этом поединке сборную страны банков, сыра и шоколада стратегически устроит даже ничья.
Зато минувший тур швейцарская молодежь провела ударно. Дома были разгромлены валлийцы (5:1).
Отлично смотрится Мохаммед Амдуни. Хавбек «Лозанны» в этом отборе настрелял уже 6 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды U21 за 1.58, на ничью за 4.10, а на Швейцарию U21 — за 5.15.
Зиркзее и компания
Швейцарцы по именам смотрятся скромнее соперника.
Атака голландцев во главе с Зиркзее продемонстрирует свою мощь. Наши прогноз и ставка — Фора Нидерландов U21 -1.5 с коэффициентом 2.59.