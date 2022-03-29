Нидерланды U21 сыграет на своем поле со Швейцарией U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 19:45 мск. Нидерланды U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды U21

В своей группе эта команда занимает скромное, как для себя, 2 место. Отставание от лидера Швейцарии составляет 5 очков.

Нидерланды U21 прекрасно атакуют и надежны в обороне. Причем разница мячей (20:3) — такая же, как и у швейцарцев. Зато Джошуа Зиркзее забил уже 7 мячей в этом отборочном цикле.

Коэффициенты матча Нидерланды U21 — Швейцария U21 1 1.55 X 4.00 2 5.40 Ставка

В минувшем туре команда выступила не лучшим образом. На выезде были потеряны важнейшие очки: лишь ничья с Болгарией (0:0).

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При этом со швейцарскими сверстниками Нидерланды играют неудачно. Из трех поединков было проиграно два при одной ничьей.

Швейцария U21

Швейцарцев не остановить. Они уверенно лидируют в своей группе, опережая голландцев на пять очков.

Правда, Швейцария U21 сыграла на матч больше. Так что в этом поединке сборную страны банков, сыра и шоколада стратегически устроит даже ничья.

Зато минувший тур швейцарская молодежь провела ударно. Дома были разгромлены валлийцы (5:1).

Отлично смотрится Мохаммед Амдуни. Хавбек «Лозанны» в этом отборе настрелял уже 6 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды U21 за 1.58, на ничью за 4.10, а на Швейцарию U21 — за 5.15.

Зиркзее и компания способны поставить на колени оборону любого соперника .

Швейцарцы по именам смотрятся скромнее соперника.

Атака голландцев во главе с Зиркзее продемонстрирует свою мощь. Наши прогноз и ставка — Фора Нидерландов U21 -1.5 с коэффициентом 2.59.