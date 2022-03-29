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    Нидерланды U21 — Швейцария U21. Прогноз, ставка (к. 2.59) на футбол, отбор на ЧЕ-23, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды U21 — Швейцария U21
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    Нидерланды U21
    Нидерланды U21 сыграет на своем поле со Швейцарией U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 19:45 мск. Нидерланды U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа E 29 Марта 2022 года
    Нидерланды U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
    •  Нидерланды U21 19:45 Швейцария U21 Швейцария U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
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    Нидерланды U21

    В своей группе эта команда занимает скромное, как для себя, 2 место. Отставание от лидера Швейцарии составляет 5 очков.

    Нидерланды U21 прекрасно атакуют и надежны в обороне. Причем разница мячей (20:3) — такая же, как и у швейцарцев. Зато Джошуа Зиркзее забил уже 7 мячей в этом отборочном цикле.

    Коэффициенты матча Нидерланды U21 — Швейцария U21

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
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    В минувшем туре команда выступила не лучшим образом. На выезде были потеряны важнейшие очки: лишь ничья с Болгарией (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    При этом со швейцарскими сверстниками Нидерланды играют неудачно. Из трех поединков было проиграно два при одной ничьей.

    Швейцария U21

    Швейцарцев не остановить. Они уверенно лидируют в своей группе, опережая голландцев на пять очков.

    Правда, Швейцария U21 сыграла на матч больше. Так что в этом поединке сборную страны банков, сыра и шоколада стратегически устроит даже ничья.

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    • Зато минувший тур швейцарская молодежь провела ударно. Дома были разгромлены валлийцы (5:1).

    Отлично смотрится Мохаммед Амдуни. Хавбек «Лозанны» в этом отборе настрелял уже 6 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды U21 за 1.58, на ничью за 4.10, а на Швейцарию U21 — за 5.15.

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    Зиркзее и компания способны поставить на колени оборону любого соперника.

    Швейцарцы по именам смотрятся скромнее соперника.

    Атака голландцев во главе с Зиркзее продемонстрирует свою мощь. Наши прогноз и ставка — Фора Нидерландов U21 -1.5 с коэффициентом 2.59.

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    Нидерланды U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа молодых голландцев?
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