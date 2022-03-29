ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичСила санкций. Продажа «Челси» может побить рекорд, но Абрамович не получит ни пенни ПСЖ вернет титул чемпиона ФранцииЛига 1: оставит ли ПСЖ шансы преследователям? «Оренбург»ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?
  • 02:29
    • Канада разгромила Ямайку и второй раз в истории пробилась на ЧМ
  • 21:51
    • Щербакова призналась, что может завершить карьеру после этого сезона
    Все новости спорта

    Дания и Сербия совершат голевой обмен

    Дания — Сербия. Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, товарищеский матч, 29 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Дании Прогнозы на сборную Сербии
    Прогноз и ставки на Дания — Сербия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Васс
    Дания сыграет на своем поле с Сербией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 29 марта, начало — в 19:00 мск. Дания — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 29 Марта 2022 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 19:00 Сербия Сербия
  • Белград
    •

    Дания

    Датчане свой последний контрольный поединок проиграли. Причем матч с голландцами получился веселым (4:2).

    Интересно, что один из мячей в том матче на счету Кристиана Эриксена. Хавбек вернулся в футбол после полугодичного перерыва.

    Коэффициенты матча Дания — Сербия

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
    •

    В атаке основной расчет датчан возложен на Юссуфа Поульсена. Форвард «Лейпцига» весьма полезен, но должен повышать свою результативность.

    Все прогнозы на футбол

    Против сербов команда исторически играет удачно. Оба два очных поединка Данией были выиграны.

    Сербия

    Эта команда набирает обороты. Пять (!) своих последних поединков Сербия выиграла, и это — явно не предел.

    Сербия в последнем матче добыла минимальную викторию. Благодаря автоголу соперника, перед балканцами пали венгры.

  • ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?
  • Изучаем все интриги финального отрезка первенства ФНЛ
  • Вчера

    • Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Для этого Александар Митрович и компания будут активно атаковать.

    Именно форвард «Фулхэма» — главная удара сила сербов. Отметим также опытнейшего Душана Тадича.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.81, на ничью за 3.73, а на Сербию — за 4.41.

    15ИгратьФрибет для новых игроковbetboom 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В последних матчах датчане выглядели не слишком убедительно.

    Сербия выиграла в пяти последних матчах.

    Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Макдональд — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Циципас — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бруксби — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Карацев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.46
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Гибралтар U21 — Молдавия U21
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан U21 — Шотландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Казахстан — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дания — Сербия: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Дания и Сербия совершат голевой обмен
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры