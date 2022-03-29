Дания сыграет на своем поле с Сербией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 29 марта, начало — в 19:00 мск. Дания — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Датчане свой последний контрольный поединок проиграли. Причем матч с голландцами получился веселым (4:2).

Интересно, что один из мячей в том матче на счету Кристиана Эриксена. Хавбек вернулся в футбол после полугодичного перерыва.

Коэффициенты матча Дания — Сербия 1 1.85 X 3.50 2 4.50 Ставка

В атаке основной расчет датчан возложен на Юссуфа Поульсена. Форвард «Лейпцига» весьма полезен, но должен повышать свою результативность.

Все прогнозы на футбол

Против сербов команда исторически играет удачно. Оба два очных поединка Данией были выиграны.

Сербия

Эта команда набирает обороты. Пять (!) своих последних поединков Сербия выиграла, и это — явно не предел.

Сербия в последнем матче добыла минимальную викторию. Благодаря автоголу соперника, перед балканцами пали венгры.

Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Для этого Александар Митрович и компания будут активно атаковать.

Именно форвард «Фулхэма» — главная удара сила сербов. Отметим также опытнейшего Душана Тадича.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.81, на ничью за 3.73, а на Сербию — за 4.41.

В последних матчах датчане выглядели не слишком убедительно.

Сербия выиграла в пяти последних матчах .

Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.