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    Кот-д Ивуар обыграет Францию на ее поле?

    Франция — Кот-д Ивуар. Прогноз (к. 3.60) и ставки на футбол, товарищеский матч, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Кот-д Ивуар
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    Победная серия сборной Франции составляет пять матчей
    Сборная Франции сыграет на своем поле против команды Кот-д Ивуара в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 25 марта в Марселе, начало — в 23:15 мск. Франция — Кот-д Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Марта 2022 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 23:15 Кот-д Ивуар Кот-д Ивуар
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Франция

    Французы завершили прошлый год серией из пяти побед, которая прекратила слухи о возможной отставке Дидье Дешама.

    После провала на Евро-2020 сборная Франции провела еще несколько невзрачных матчей, но потом все-таки пришла в себя.

    Коэффициенты матча Франция — Кот-д Ивуар

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    Во-первых, команда Дешама вышла в финальную стадию чемпионата мира в Катаре. Тут французской сборной, конечно, повезло, что ее самыми опасными соперниками были Украина и Финляндия.

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    И второе достижение осени — победа в Лиге наций. В полуфинале Франция совершила героический камбэк в полуфинальной встрече с Бельгией, а в решающем матче обыграла Испанию.

    На предстоящие матчи Дешам собрал почти идеальный состав. Единственной серьезной потерей стал Карим Бензема, получивший небольшую травму перед Эль Класико.

    Кот-д Ивуар

    Для Кот-д Ивуара это будет первый матч после Кубка Африки. Ивуарийцы легко прошли групповой этап, но в 1/8 финала уступили Египту. Правда, будущему финалисту они проиграли только в серии пенальти.

    Еще одним разочарованием для Кот-д Ивуара стал отборочный турнир на ЧМ-2022. «Слоны» заняли второе место в группе и не смогли выйти в решающую стадию квалификации.

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    • Ключевым стало поражение от Камеруна (0:1) в заключительном туре. В этой игре ивуарийцев устраивала даже ничья.

    Сборная Кот-д Ивуара потерпела лишь два поражения в 15-ти последних матчах.

    Прогноз и ставка

    На Францию в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу Кот-д Ивуара — за 9.30.

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    Для любой африканской сборной принципиально как можно лучше сыграть против французов. Кот-д Ивуар в этом плане, скорее всего, тоже будет настроен решительно. Ну и состав у «слонов» довольно приличный.

    В общем, вполне вероятно, что Франция выиграет, но при этом пропустит.

    Ставка — победа Франции + обе команды забьют за 3.60.

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    Франция — Кот-д Ивуар: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Кот-д Ивуар обыграет Францию на ее поле?
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