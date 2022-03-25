Сборная Франции сыграет на своем поле против команды Кот-д Ивуара в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 25 марта в Марселе, начало — в 23:15 мск. Франция — Кот-д Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Французы завершили прошлый год серией из пяти побед, которая прекратила слухи о возможной отставке Дидье Дешама.

После провала на Евро-2020 сборная Франции провела еще несколько невзрачных матчей, но потом все-таки пришла в себя.

Коэффициенты матча Франция — Кот-д Ивуар 1 1.35 X 4.80 2 9.50 Ставка

Во-первых, команда Дешама вышла в финальную стадию чемпионата мира в Катаре. Тут французской сборной, конечно, повезло, что ее самыми опасными соперниками были Украина и Финляндия.

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И второе достижение осени — победа в Лиге наций. В полуфинале Франция совершила героический камбэк в полуфинальной встрече с Бельгией, а в решающем матче обыграла Испанию.

На предстоящие матчи Дешам собрал почти идеальный состав. Единственной серьезной потерей стал Карим Бензема, получивший небольшую травму перед Эль Класико.

Кот-д Ивуар

Для Кот-д Ивуара это будет первый матч после Кубка Африки. Ивуарийцы легко прошли групповой этап, но в 1/8 финала уступили Египту. Правда, будущему финалисту они проиграли только в серии пенальти.

Еще одним разочарованием для Кот-д Ивуара стал отборочный турнир на ЧМ-2022. «Слоны» заняли второе место в группе и не смогли выйти в решающую стадию квалификации.

Ключевым стало поражение от Камеруна (0:1) в заключительном туре. В этой игре ивуарийцев устраивала даже ничья.

Сборная Кот-д Ивуара потерпела лишь два поражения в 15-ти последних матчах.

Прогноз и ставка

На Францию в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу Кот-д Ивуара — за 9.30.

Для любой африканской сборной принципиально как можно лучше сыграть против французов. Кот-д Ивуар в этом плане, скорее всего, тоже будет настроен решительно. Ну и состав у «слонов» довольно приличный.

В общем, вполне вероятно, что Франция выиграет, но при этом пропустит.

Ставка — победа Франции + обе команды забьют за 3.60.