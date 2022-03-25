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    В этом матче голов будет по максимуму

    Колумбия — Боливия. Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Чемпионат Мира, Южная Америка, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Боливия
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    Луис Фернандо Диас
    Сборная Колумбии на своём поле сыграет против сборной Боливии в рамках квалификации Чемпионата мира в Южной Америке. Матч состоится 25 марта, начало 2:30 (мск). Колумбия — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 25 Марта 2022 года
    Колумбия
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    Колумбия

    Сборная Колумбии опустилась на 7-е место в турнирной таблице набрав 17 очков за 16 матчей.

    Все идет к тому, что колумбийцы пролетят мимо чемпионата мира в Катаре. Их безвыигрышная серия составляет уже семь матчей (три поражения и четыре ничьи). В последней встрече Колумбия не смогла обыграть даже Парагвай, который был в меньшинстве — 0:0.

    Коэффициенты матча Колумбия — Боливия

  • 1
  • 1.10
  • X
  • 9.00
  • 2
  • 28.00
  • Ставка
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    И что самое поразительное, на этом отрезке команда Рейнальдо Руэды не забила ни одного мяча. Очень странная ситуация, все-таки у Колумбии далеко не самое слабое нападение в Южной Америке.

    Сборная Колумбии одержала только одну гостевую победу в отборе на ЧМ-2022 в матче против Чили, который завершился со счётом 3:1.

    Боливия

    С 15-ю зачетными баллами сборная Боливии разместилась на 8-й позиции в турнирной таблице южноамериканской зоны.

    Боливийцы за 15 проведенных встреч добились всего трех победных результатов, столько же игр они свели вничью и потерпели аж девять поражений, забито 23 гола, пропущено — 35.

    Последние две встречи Боливии на данном этапе выдались очень результативными, правда в основном забивали именно им. Сначала на выезде боливийцы разгромно уступили Венесуэле со счётом 4:1, а после был матч с Чили, в котором обе команды показали результативность, но Боливия всё же была слабее — 2:3.

    Прогноз и ставка

    На победу Колумбии можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают взять за 8.60, а победу Боливии — за 24.00.

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    Прогноз — Сборная Боливии может что-то показать только на домашнем стадионе, а вот на выезде команда теряется и много пропускает. Колумбия имеет очень хороший состав, который до этих пор совсем не радовал. Поэтому в этом поединке ожидается долгожданная феерия из голов от колумбийцев.

    Ставка — Тотал матча больше 3.5 за 2.25.

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    Колумбия — Боливия: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. В этом матче голов будет по максимуму
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