Колумбия
Сборная Колумбии опустилась на 7-е место в турнирной таблице набрав 17 очков за 16 матчей.
Все идет к тому, что колумбийцы пролетят мимо чемпионата мира в Катаре. Их безвыигрышная серия составляет уже семь матчей (три поражения и четыре ничьи). В последней встрече Колумбия не смогла обыграть даже Парагвай, который был в меньшинстве — 0:0.
Коэффициенты матча Колумбия — Боливия
И что самое поразительное, на этом отрезке команда Рейнальдо Руэды не забила ни одного мяча. Очень странная ситуация, все-таки у Колумбии далеко не самое слабое нападение в Южной Америке.
Сборная Колумбии одержала только одну гостевую победу в отборе на ЧМ-2022 в матче против Чили, который завершился со счётом 3:1.
Боливия
С 15-ю зачетными баллами сборная Боливии разместилась на 8-й позиции в турнирной таблице южноамериканской зоны.
Боливийцы за 15 проведенных встреч добились всего трех победных результатов, столько же игр они свели вничью и потерпели аж девять поражений, забито 23 гола, пропущено — 35.
Последние две встречи Боливии на данном этапе выдались очень результативными, правда в основном забивали именно им. Сначала на выезде боливийцы разгромно уступили Венесуэле со счётом 4:1, а после был матч с Чили, в котором обе команды показали результативность, но Боливия всё же была слабее — 2:3.
Прогноз и ставка
На победу Колумбии можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают взять за 8.60, а победу Боливии — за 24.00.
Прогноз — Сборная Боливии может что-то показать только на домашнем стадионе, а вот на выезде команда теряется и много пропускает. Колумбия имеет очень хороший состав, который до этих пор совсем не радовал. Поэтому в этом поединке ожидается долгожданная феерия из голов от колумбийцев.
Ставка — Тотал матча больше 3.5 за 2.25.