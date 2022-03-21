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    Новая Зеландия не оставит шансов Фиджи

    Новая Зеландия — Фиджи. Прогноз (к. 2.19) и ставки на футбол, отбор на ЧМ-2022, 21 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Новая Зеландия — Фиджи
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    Крис Вуд
    21 марта сборная Новой Зеландии примет команду Фиджи в рамках отборочного поединка чемпионата мира 2022. Начало встречи в 20:00 мск. Новая Зеландия — Фиджи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Новая Зеландия

    Новозеландцы имеют 3 очка поле первого тура квалификации. Их они набрали благодаря победе над сборной Папуа-Новая Гвинея (1:0).

    Пока что в квартете В Новая Зеландия остается единственной командой, у которой в графе пропущенных голов стоит «0».

    До этого «белые» провели много товарищеских игр. Они победили Бахрейн (1:0) и Гамбию (2:0), а после уступили Иордании 1:3.

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    Новозеландцы выиграли лишь один из четырех последних матчей на ЧМ.

    Фиджи

    Гости лидируют в таблице благодаря разнице голов, которая составляет +1. При этом у них 2 забитых против одного у хозяев.

    В первом туре отборочного цикла сборная Фиджи обыграла команду Новой Каледонии со счетом 2:1.

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    • До старта квалификации Фиджи обыграли Вануату со счетом 3:0 в рамках товарищеского поединка.

    Также отметим, что команда заняла третье место в Тихоокеанских играх благодаря победе над Папуа-Новая Гвинея в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    Победа Новой Зеландии выставлена за 1.14. На победу Фиджи букмекеры предлагают нам поставить с коэффициентом 16.00. Ничья оценивается котировкой 8.00.

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    Судя по последним результатам в очной серии, Фиджи ловить нечего. За 5 игр команда ни разу не забила новозеландцам и при этом во всех случаях терпела поражение.

    Рекомендуем поставить на победу Новой Зеландии с форой -2.5 за 2.19.

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    Новая Зеландия — Фиджи: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 21.03.2022. Прогнозы на футбол. Новая Зеландия не оставит шансов Фиджи
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