21 марта сборная Новой Зеландии примет команду Фиджи в рамках отборочного поединка чемпионата мира 2022. Начало встречи в 20:00 мск. Новая Зеландия — Фиджи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Новая Зеландия

Новозеландцы имеют 3 очка поле первого тура квалификации. Их они набрали благодаря победе над сборной Папуа-Новая Гвинея (1:0).

Пока что в квартете В Новая Зеландия остается единственной командой, у которой в графе пропущенных голов стоит «0».

До этого «белые» провели много товарищеских игр. Они победили Бахрейн (1:0) и Гамбию (2:0), а после уступили Иордании 1:3.

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Новозеландцы выиграли лишь один из четырех последних матчей на ЧМ.

Фиджи

Гости лидируют в таблице благодаря разнице голов, которая составляет +1. При этом у них 2 забитых против одного у хозяев.

В первом туре отборочного цикла сборная Фиджи обыграла команду Новой Каледонии со счетом 2:1.

До старта квалификации Фиджи обыграли Вануату со счетом 3:0 в рамках товарищеского поединка.

Также отметим, что команда заняла третье место в Тихоокеанских играх благодаря победе над Папуа-Новая Гвинея в серии пенальти.

Прогноз и ставка

Победа Новой Зеландии выставлена за 1.14. На победу Фиджи букмекеры предлагают нам поставить с коэффициентом 16.00. Ничья оценивается котировкой 8.00.

Судя по последним результатам в очной серии, Фиджи ловить нечего. За 5 игр команда ни разу не забила новозеландцам и при этом во всех случаях терпела поражение.

Рекомендуем поставить на победу Новой Зеландии с форой -2.5 за 2.19.