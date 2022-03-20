«Славия» М сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. «Славия» М — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» М

«Славия» М традиционно неудачно играет с борисовцами. Из пяти последних матчей команда лишь однажды выиграла при трех поражениях.

Клуб из Мозыря в прошлом сезоне не радовал игрой и результатами. Так что новый чемпионат наверняка попытается начать достойно.

Отметим, что команда изменилась в кадровом плане. Вот только хватит ли этого для достойного противодействия одному из фаворитов?!

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«Славия» М не хватает звезд с неба. Зато последняя битва с БАТЭ завершилась для команды сенсационной викторией (3:1).

БАТЭ

Эта команда начинает новый сезон, в котором вновь намерена побороться за чемпионство. Точнее, вернуть титул, который не завоевывала уже три года.

В нынешнем сезоне БАТЭ выглядит одним из главных фаворитов. Да и в Кубке Белоруссии продвинулись в полуфинал, пройдя жодинский барьер.

В Суперкубке Белоруссии БАТЭ стал триумфатором. Минимальная победа над солигорским «Шахтером» прибавила настроения.

БАТЭ обладает весьма приличным кадровым потенциалом. Отметим серба Неманью Милича, принесшего победу в Суперкубке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.49, на ничью за 4.14, а на «Славия» М — за 6.10.

«Славия» М традиционно неудачно играет с борисовцами .

Гости наверняка постараются ударно начать чемпионат.

БАТЭ на голову сильнее соперника, что и докажет на деле. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.40.