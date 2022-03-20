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    БАТЭ выдаст уверенный старт?

    «Славия» М — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 марта 2022 года

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    БАТЭ
    «Славия» М сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. «Славия» М — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 20 Марта 2022 года
    Славия М
  • Мозырь
    •  Славия М 18:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •

    «Славия» М

    «Славия» М традиционно неудачно играет с борисовцами. Из пяти последних матчей команда лишь однажды выиграла при трех поражениях.

    Клуб из Мозыря в прошлом сезоне не радовал игрой и результатами. Так что новый чемпионат наверняка попытается начать достойно.

    Отметим, что команда изменилась в кадровом плане. Вот только хватит ли этого для достойного противодействия одному из фаворитов?!

    Все прогнозы на футбол

    «Славия» М не хватает звезд с неба. Зато последняя битва с БАТЭ завершилась для команды сенсационной викторией (3:1).

    БАТЭ

    Эта команда начинает новый сезон, в котором вновь намерена побороться за чемпионство. Точнее, вернуть титул, который не завоевывала уже три года.

    В нынешнем сезоне БАТЭ выглядит одним из главных фаворитов. Да и в Кубке Белоруссии продвинулись в полуфинал, пройдя жодинский барьер.

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  • 15/03/2022

    • В Суперкубке Белоруссии БАТЭ стал триумфатором. Минимальная победа над солигорским «Шахтером» прибавила настроения.

    БАТЭ обладает весьма приличным кадровым потенциалом. Отметим серба Неманью Милича, принесшего победу в Суперкубке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.49, на ничью за 4.14, а на «Славия» М — за 6.10.

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    «Славия» М традиционно неудачно играет с борисовцами.

    Гости наверняка постараются ударно начать чемпионат.

    БАТЭ на голову сильнее соперника, что и докажет на деле. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.40.

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    «Славия» М — БАТЭ: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ выдаст уверенный старт?
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