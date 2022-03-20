«Славия» М
«Славия» М традиционно неудачно играет с борисовцами. Из пяти последних матчей команда лишь однажды выиграла при трех поражениях.
Клуб из Мозыря в прошлом сезоне не радовал игрой и результатами. Так что новый чемпионат наверняка попытается начать достойно.
Отметим, что команда изменилась в кадровом плане. Вот только хватит ли этого для достойного противодействия одному из фаворитов?!
«Славия» М не хватает звезд с неба. Зато последняя битва с БАТЭ завершилась для команды сенсационной викторией (3:1).
БАТЭ
Эта команда начинает новый сезон, в котором вновь намерена побороться за чемпионство. Точнее, вернуть титул, который не завоевывала уже три года.
В нынешнем сезоне БАТЭ выглядит одним из главных фаворитов. Да и в Кубке Белоруссии продвинулись в полуфинал, пройдя жодинский барьер.
В Суперкубке Белоруссии БАТЭ стал триумфатором. Минимальная победа над солигорским «Шахтером» прибавила настроения.
БАТЭ обладает весьма приличным кадровым потенциалом. Отметим серба Неманью Милича, принесшего победу в Суперкубке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.49, на ничью за 4.14, а на «Славия» М — за 6.10.
«Славия» М
Гости наверняка постараются ударно начать чемпионат.
БАТЭ на голову сильнее соперника, что и докажет на деле. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.40.