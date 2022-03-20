«Лейпциг»
«Лейпциг» занимает четвертое место в таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 44 очка.
В прошлом туре «Лейпциг» нокаутировал «Гройтер Фюрт», отправив в ворота аутсайдера шесть мячей.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф
После поражения от «Баварии» в начале февраля команда Доменико Тедеско в следующих пяти матчах набрала 13 очков.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Лейпциг», помимо «Гройтер Фюрта», также разобрался с «Кельном», «Гертой» и «Бохумом» и сыграл вничью с «Фрайбургом».
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» находится на девятой строчке, набрав в 26-ти матчах 37 очков.
Ранее на этой неделе «Айнтрахт» сыграл вничью с испанским «Бетисом» (1:1), благодаря чему вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Барселоной».
Беспроигрышная серия команды Оливера Гласнера составляет четыре матча (три победы и ничья).
В Бундеслиге после трех поражений «Айнтрахт» одержал победы над «Гертой» и «Бохумом».
«Айнтрахт» потерпел лишь три поражения в десяти предыдущих матчах чемпионата Германии на выезде.
Прогноз и ставка
На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Айнтрахта» — за 7.20.
Три предыдущих матчах между этими командами завершились вничью. И во всех случаях со счетом 1:1.
В принципе, «Айнтрахт» действительно способен выстоять на поле «Лейпциг», но все-таки надо учитывать, что играть со столь непростым соперником придется всего лишь через несколько дней после изнурительной встречи с «Бетисом».
Ставка — победа «Лейпцига» + тотал матча больше 2,5 за 2.00.