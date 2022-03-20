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    «Лейпциг» и «Айнтрахт» снова сыграют вничью?

    «Лейпциг» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Германии по футболу 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Айнтрахт»
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    Доменико Тедеско
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 17:30 мск. «Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Марта 2022 года
    РБ Лейпциг
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    •  РБ Лейпциг 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» занимает четвертое место в таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 44 очка.

    В прошлом туре «Лейпциг» нокаутировал «Гройтер Фюрт», отправив в ворота аутсайдера шесть мячей.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.10
  • Ставка
    •

    После поражения от «Баварии» в начале февраля команда Доменико Тедеско в следующих пяти матчах набрала 13 очков.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Лейпциг», помимо «Гройтер Фюрта», также разобрался с «Кельном», «Гертой» и «Бохумом» и сыграл вничью с «Фрайбургом».

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» находится на девятой строчке, набрав в 26-ти матчах 37 очков.

    Ранее на этой неделе «Айнтрахт» сыграл вничью с испанским «Бетисом» (1:1), благодаря чему вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Барселоной».

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    • Беспроигрышная серия команды Оливера Гласнера составляет четыре матча (три победы и ничья).

    В Бундеслиге после трех поражений «Айнтрахт» одержал победы над «Гертой» и «Бохумом».

    «Айнтрахт» потерпел лишь три поражения в десяти предыдущих матчах чемпионата Германии на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Айнтрахта» — за 7.20.

    Три предыдущих матчах между этими командами завершились вничью. И во всех случаях со счетом 1:1.

    В принципе, «Айнтрахт» действительно способен выстоять на поле «Лейпциг», но все-таки надо учитывать, что играть со столь непростым соперником придется всего лишь через несколько дней после изнурительной встречи с «Бетисом».

    Ставка — победа «Лейпцига» + тотал матча больше 2,5 за 2.00.

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    «Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» и «Айнтрахт» снова сыграют вничью?
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