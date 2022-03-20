«Лейпциг» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 17:30 мск. «Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» занимает четвертое место в таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 44 очка.

В прошлом туре «Лейпциг» нокаутировал «Гройтер Фюрт», отправив в ворота аутсайдера шесть мячей.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф 1 1.42 X 4.80 2 7.10 Ставка

После поражения от «Баварии» в начале февраля команда Доменико Тедеско в следующих пяти матчах набрала 13 очков.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Лейпциг», помимо «Гройтер Фюрта», также разобрался с «Кельном», «Гертой» и «Бохумом» и сыграл вничью с «Фрайбургом».

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» находится на девятой строчке, набрав в 26-ти матчах 37 очков.

Ранее на этой неделе «Айнтрахт» сыграл вничью с испанским «Бетисом» (1:1), благодаря чему вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Барселоной».

Беспроигрышная серия команды Оливера Гласнера составляет четыре матча (три победы и ничья).

В Бундеслиге после трех поражений «Айнтрахт» одержал победы над «Гертой» и «Бохумом».

«Айнтрахт» потерпел лишь три поражения в десяти предыдущих матчах чемпионата Германии на выезде.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу «Айнтрахта» — за 7.20.

Три предыдущих матчах между этими командами завершились вничью. И во всех случаях со счетом 1:1.

В принципе, «Айнтрахт» действительно способен выстоять на поле «Лейпциг», но все-таки надо учитывать, что играть со столь непростым соперником придется всего лишь через несколько дней после изнурительной встречи с «Бетисом».

Ставка — победа «Лейпцига» + тотал матча больше 2,5 за 2.00.