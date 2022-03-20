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    Дортмундцы переиграют «Кельн»

    «Кельн» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Бундеслига, 20 марта 2022 года

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    Эрлинг Холанн
    «Кельн» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 21:30 мск. «Кельн» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Марта 2022 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 21:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Кельн»

    «Кельн» проводит вполне позитивный для себя сезон. Команда претендует на выход в еврокубки, занимая ныне 7 место.

    Между тем, команда испытывает трудности в обороне. В 26 матчах она пропустила 39 мячей в свои ворота.

    Коэффициенты матча Кёльн — Боруссия Д

  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
    •

    А вот предыдущий тур для команды получился весьма продуктивным. На выезде «Кельн» минимально обыграл «Байер».

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    В последних матчах, да и вообще, команда испытывает трудности в плане реализации. Пора бы улучшать свои результативные показатели Антони Модесту, забившему 15 мячей в чемпионате.

    «Боруссия» Д

    От этой команды не ждали ничего иного, кроме борьбы за чемпионский титул. Вот дортмундцы и гонятся за Серебряной салатницей, уступая «Баварии» 4 очка.

    «Боруссия» Д имеет явные проблемы с надежностью собственных тылов. В 26 матчах команда умудрилась пропустить 37 мячей.

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    • Минувший тур сложился для команды удачно. На выезде дортмундцы оставили ни с чем «Майнц» (0:1), а победный мяч забил Аксель Витцель.

    Но главной новостью стало возвращение в строй Эрлинга Холанна. Норвежец в этом матче наверняка сыграет с первых минут.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.00, на ничью за 3.75, а на «Кельн» — за 3.50.

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    «Кельн» в последние годы неудачно играет с дортмундцами.

    Возвращение в состав Холанна поможет гостям победить.

    Дортмундцам для поддержания чемпионской гонки необходимо исключительно побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 2.00.

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    «Кельн» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Дортмундцы переиграют «Кельн»
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