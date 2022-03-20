«Кельн» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 21:30 мск. «Кельн» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» проводит вполне позитивный для себя сезон. Команда претендует на выход в еврокубки, занимая ныне 7 место.

Между тем, команда испытывает трудности в обороне. В 26 матчах она пропустила 39 мячей в свои ворота.

Коэффициенты матча Кёльн — Боруссия Д 1 3.40 X 3.80 2 2.00 Ставка

А вот предыдущий тур для команды получился весьма продуктивным. На выезде «Кельн» минимально обыграл «Байер».

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних матчах, да и вообще, команда испытывает трудности в плане реализации. Пора бы улучшать свои результативные показатели Антони Модесту, забившему 15 мячей в чемпионате.

«Боруссия» Д

От этой команды не ждали ничего иного, кроме борьбы за чемпионский титул. Вот дортмундцы и гонятся за Серебряной салатницей, уступая «Баварии» 4 очка.

«Боруссия» Д имеет явные проблемы с надежностью собственных тылов. В 26 матчах команда умудрилась пропустить 37 мячей.

Минувший тур сложился для команды удачно. На выезде дортмундцы оставили ни с чем «Майнц» (0:1), а победный мяч забил Аксель Витцель.

Но главной новостью стало возвращение в строй Эрлинга Холанна. Норвежец в этом матче наверняка сыграет с первых минут.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.00, на ничью за 3.75, а на «Кельн» — за 3.50.

«Кельн» в последние годы неудачно играет с дортмундцами.

Возвращение в состав Холанна поможет гостям победить.

Дортмундцам для поддержания чемпионской гонки необходимо исключительно побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 2.00.