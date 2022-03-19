«Челси» сыграет на выезде против «Мидлсбро» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 20:15 мск. «Мидлсбро — Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» — одна из сенсаций текущего розыгрыша Кубка Англии. В предыдущих раундах ему удалось остановить двух представителей топ-6 АПЛ.

В 1/16 финала «Мидлсбро» выиграл у «Манчестер Юнайтед». Сначала команда Криса Уайлдера каким-то чудом сравняла счет в основное время, а потом вырвала победу в серии пенальти.

Коэффициенты матча Мидлсбро — Челси 1 6.50 X 4.30 2 1.50 Ставка

А в 1/8-й «Мидлсбро» одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0), забив единственный мяч в овертайме.

Все прогнозы на АПЛ

Победная серия «Мидлсбро» на своем поле составляет уже девять матчей.

«Челси»

«Челси» тем временем до сих пор встречался в Кубке Англии только с представителями низших дивизионов.

После разгромной победы над «Честерфилдом» команда Томаса Тухеля не без труда выиграла у «Плимута» и «Лутона».

Ранее на этой неделе «Челси» выиграл на выезде у «Лилля» (2:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» выиграл 11 из 12-ти предыдущих матчей .

Прогноз и ставка

На «Мидлсбро» в этом матче можно поставить за 6.45, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Челси» — за 1.53.

«Челси» точно не будет легко, «Мидлсбро» классно зарекомендовал себя в матчах против «МЮ» и «Тоттенхэма». Но все же есть подозрение, что команда Тухеля выйдет в полуфинал.

Ставка — победа «Челси» + обе команды забьют за 3.26.