«Мидлсбро»
«Мидлсбро» — одна из сенсаций текущего розыгрыша Кубка Англии. В предыдущих раундах ему удалось остановить двух представителей топ-6 АПЛ.
В 1/16 финала «Мидлсбро» выиграл у «Манчестер Юнайтед». Сначала команда Криса Уайлдера каким-то чудом сравняла счет в основное время, а потом вырвала победу в серии пенальти.
Коэффициенты матча Мидлсбро — Челси
А в 1/8-й «Мидлсбро» одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0), забив единственный мяч в овертайме.
Победная серия «Мидлсбро» на своем поле составляет уже девять матчей.
«Челси»
«Челси» тем временем до сих пор встречался в Кубке Англии только с представителями низших дивизионов.
После разгромной победы над «Честерфилдом» команда Томаса Тухеля не без труда выиграла у «Плимута» и «Лутона».
Ранее на этой неделе «Челси» выиграл на выезде у «Лилля» (2:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Прогноз и ставка
На «Мидлсбро» в этом матче можно поставить за 6.45, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Челси» — за 1.53.
«Челси» точно не будет легко, «Мидлсбро» классно зарекомендовал себя в матчах против «МЮ» и «Тоттенхэма». Но все же есть подозрение, что команда Тухеля выйдет в полуфинал.
Ставка — победа «Челси» + обе команды забьют за 3.26.