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    «Челси» тоже не сможет пройти «Мидлсбро»?

    «Мидлсбро — Челси». Прогноз, ставки (к. 3.26) на футбол, Кубок Англии, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро — Челси»
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    «Челси» выиграл 11 из 12-ти предыдущих матчей
    «Челси» сыграет на выезде против «Мидлсбро» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 20:15 мск. «Мидлсбро — Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 19 Марта 2022 года
    Мидлсбро
  • Англия. Кубок ФА
    •  Мидлсбро 20:15 Челси Челси
  • Лондон
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    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» — одна из сенсаций текущего розыгрыша Кубка Англии. В предыдущих раундах ему удалось остановить двух представителей топ-6 АПЛ.

    В 1/16 финала «Мидлсбро» выиграл у «Манчестер Юнайтед». Сначала команда Криса Уайлдера каким-то чудом сравняла счет в основное время, а потом вырвала победу в серии пенальти.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Челси

  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.50
  • Ставка
    •

    А в 1/8-й «Мидлсбро» одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0), забив единственный мяч в овертайме.

    Все прогнозы на АПЛ

    Победная серия «Мидлсбро» на своем поле составляет уже девять матчей.

    «Челси»

    «Челси» тем временем до сих пор встречался в Кубке Англии только с представителями низших дивизионов.

    После разгромной победы над «Честерфилдом» команда Томаса Тухеля не без труда выиграла у «Плимута» и «Лутона».

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    • Ранее на этой неделе «Челси» выиграл на выезде у «Лилля» (2:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Челси» выиграл 11 из 12-ти предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Мидлсбро» в этом матче можно поставить за 6.45, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Челси» — за 1.53.

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    «Челси» точно не будет легко, «Мидлсбро» классно зарекомендовал себя в матчах против «МЮ» и «Тоттенхэма». Но все же есть подозрение, что команда Тухеля выйдет в полуфинал.

    Ставка — победа «Челси» + обе команды забьют за 3.26.

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    «Мидлсбро — Челси»: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» тоже не сможет пройти «Мидлсбро»?
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