«Бешикташ»
«Бешикташ» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда скромно сражается лишь за выход в еврокубки.
На текущий момент команда занимает восьмое место. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет лишь два очка.
В предыдущем туре «Орлы» добыл потерпели поражение. Из обидчиком стал принципиальный соперник в дерби «Галатасарай» (1:2).
В последних трех поединках во всех турнирах «Бешикташ» не знает побед при двух поражениях и одной ничьей.
«Хатайспор»
«Хатайспор» с 46 зачетными пунктами разместился на шестой строке в турнирной таблице турецкого чемпионата, отставая всего лишь на балл от четвертой позиции.
За 29 проведенных встреч «бело-бордовые» смогли выйти победителями из 14 поединков, 11 матчей они завершили побежденными и четырежды делили очки со своми оппонентами.
К данной игре коллектив подходит после домашней победы над «Фатих Карагюмрюк» (3:0), идущим на девятой строчке. Перед этим же он сыграл вничью 2:2 с «Газиантепом» (2:2) в гостях.
В трех последних играх «Хатайспор» не знает поражений при двух победах и одной ничьей, а в пяти последних проиграл только раз.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.