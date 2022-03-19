«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Хатайспором» в рамках 30-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда скромно сражается лишь за выход в еврокубки.

На текущий момент команда занимает восьмое место. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет лишь два очка.

В предыдущем туре «Орлы» добыл потерпели поражение. Из обидчиком стал принципиальный соперник в дерби «Галатасарай» (1:2).

Все прогнозы на футбол

В последних трех поединках во всех турнирах «Бешикташ» не знает побед при двух поражениях и одной ничьей.

«Хатайспор»

«Хатайспор» с 46 зачетными пунктами разместился на шестой строке в турнирной таблице турецкого чемпионата, отставая всего лишь на балл от четвертой позиции.

За 29 проведенных встреч «бело-бордовые» смогли выйти победителями из 14 поединков, 11 матчей они завершили побежденными и четырежды делили очки со своми оппонентами.

К данной игре коллектив подходит после домашней победы над «Фатих Карагюмрюк» (3:0), идущим на девятой строчке. Перед этим же он сыграл вничью 2:2 с «Газиантепом» (2:2) в гостях.

В трех последних играх «Хатайспор» не знает поражений при двух победах и одной ничьей, а в пяти последних проиграл только раз.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.