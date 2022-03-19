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    Вернется ли «Бешикташ» на победный путь?

    «Бешикташ» — «Хатайспор». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Суперлига, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Хатайспор»
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    «Бешикташ» не выиграл три последних матча
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Хатайспором» в рамках 30-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Марта 2022 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:00 Хатайспор Хатайспор
  • Турция. Суперлига
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда скромно сражается лишь за выход в еврокубки.

    На текущий момент команда занимает восьмое место. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет лишь два очка.

    В предыдущем туре «Орлы» добыл потерпели поражение. Из обидчиком стал принципиальный соперник в дерби «Галатасарай» (1:2).

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    В последних трех поединках во всех турнирах «Бешикташ» не знает побед при двух поражениях и одной ничьей.

    «Хатайспор»

    «Хатайспор» с 46 зачетными пунктами разместился на шестой строке в турнирной таблице турецкого чемпионата, отставая всего лишь на балл от четвертой позиции.

    За 29 проведенных встреч «бело-бордовые» смогли выйти победителями из 14 поединков, 11 матчей они завершили побежденными и четырежды делили очки со своми оппонентами.

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  • 14/03/2022

    • К данной игре коллектив подходит после домашней победы над «Фатих Карагюмрюк» (3:0), идущим на девятой строчке. Перед этим же он сыграл вничью 2:2 с «Газиантепом» (2:2) в гостях.

    В трех последних играх «Хатайспор» не знает поражений при двух победах и одной ничьей, а в пяти последних проиграл только раз.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.

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    «Бешикташ» — «Хатайспор»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Бешикташ» на победный путь?
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