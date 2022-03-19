«Балтика» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» в нынешнем сезоне претендует на выход в стыки. И это притом, что калининградцы ужасно стартовали.

На данный момент «балтийцы» занимают 6 место в таблице. Отставание от искомой четвертой строчки составляет 6 пунктов.

Коэффициенты матча Балтика — Енисей 1 1.73 X 3.75 2 4.80 Ставка

Между тем, в минувшем туре «Балтика» добыла стратегически данную ничью. На выезде команда расписала мировую с «Торпедо» (2:2).

Прогнозы на ФНЛ

Против «Енисея» команда традиционно играет довольно успешно. «Балтийцы» из пяти последних матчей выиграли в двух при одном поражении.

«Енисей»

Красноярцы не могут похвастать стабильностью. «Енисей» все еще намеревается каким-то образом запрыгнуть в зону стыков.

«Енисей» на данный момент занимает 8 место в таблице. До идущего четвертым «Торпедо» — целых семь очков. Многовато...

Минувший тур сложился для красноярцев весьма позитивно. Дома «Енисей» одолел липецкий «Металлург» (2:1).

Более того, эта виктория стала для команды третьей к ряду. Не иначе, красноярцы еще поборются за плей-офф!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.25, на ничью за 3.35, а на «Енисей» — за 2.55.

Калининградцы постараются приблизиться к зоне стыков .

«Енисей» в последних матчах выглядел убедительно.

В матчах примерно равных по силе соперников важным фактором станет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.25.