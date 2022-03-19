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    Калининградцев дома ждет успех?

    «Балтика» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, ФНЛ, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Енисей»
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    «Балтика»
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Марта 2022 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 18:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Балтика»

    «Балтика» в нынешнем сезоне претендует на выход в стыки. И это притом, что калининградцы ужасно стартовали.

    На данный момент «балтийцы» занимают 6 место в таблице. Отставание от искомой четвертой строчки составляет 6 пунктов.

    Коэффициенты матча Балтика — Енисей

  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    Между тем, в минувшем туре «Балтика» добыла стратегически данную ничью. На выезде команда расписала мировую с «Торпедо» (2:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Енисея» команда традиционно играет довольно успешно. «Балтийцы» из пяти последних матчей выиграли в двух при одном поражении.

    «Енисей»

    Красноярцы не могут похвастать стабильностью. «Енисей» все еще намеревается каким-то образом запрыгнуть в зону стыков.

    «Енисей» на данный момент занимает 8 место в таблице. До идущего четвертым «Торпедо» — целых семь очков. Многовато...

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    • Минувший тур сложился для красноярцев весьма позитивно. Дома «Енисей» одолел липецкий «Металлург» (2:1).

    Более того, эта виктория стала для команды третьей к ряду. Не иначе, красноярцы еще поборются за плей-офф!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.25, на ничью за 3.35, а на «Енисей» — за 2.55.

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    Калининградцы постараются приблизиться к зоне стыков.

    «Енисей» в последних матчах выглядел убедительно.

    В матчах примерно равных по силе соперников важным фактором станет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.25.

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    «Балтика» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Калининградцев дома ждет успех?
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