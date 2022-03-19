«Балтика»
«Балтика» в нынешнем сезоне претендует на выход в стыки. И это притом, что калининградцы ужасно стартовали.
На данный момент «балтийцы» занимают 6 место в таблице. Отставание от искомой четвертой строчки составляет 6 пунктов.
Коэффициенты матча Балтика — Енисей
Между тем, в минувшем туре «Балтика» добыла стратегически данную ничью. На выезде команда расписала мировую с «Торпедо» (2:2).
Против «Енисея» команда традиционно играет довольно успешно. «Балтийцы» из пяти последних матчей выиграли в двух при одном поражении.
«Енисей»
Красноярцы не могут похвастать стабильностью. «Енисей» все еще намеревается каким-то образом запрыгнуть в зону стыков.
«Енисей» на данный момент занимает 8 место в таблице. До идущего четвертым «Торпедо» — целых семь очков. Многовато...
Минувший тур сложился для красноярцев весьма позитивно. Дома «Енисей» одолел липецкий «Металлург» (2:1).
Более того, эта виктория стала для команды третьей к ряду. Не иначе, красноярцы еще поборются за плей-офф!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.25, на ничью за 3.35, а на «Енисей» — за 2.55.
Калининградцы
«Енисей» в последних матчах выглядел убедительно.
В матчах примерно равных по силе соперников важным фактором станет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.25.