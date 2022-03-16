«Арсенал» в отличной форме. Команда Микеля Артеты набрала 15 очков из 15 возможных − победила «Брентфорд», «Уотфорд», «Лестер» и два раза «Вулверхэмптон». Это позволило «канонирам» занять достойное место в четверке лучших. К предстоящему матчу они подойдут в оптимальном составе.
Расстановка сил в «Ливерпуле» во многом будет зависеть от Салаха. Ходили слухи, что он пропустит игру из-за легкого повреждения, но вчера Клопп опроверг эту информацию. Однако не стоит забывать, что неопределенность с продлением контракта может негативно сказаться на качестве игры египтянина.
В предстоящем матче сложно ставить на победителя. «Красные» одержали восемь побед подряд в лиге, а «Арсенал» — пять. Однако, если опираться на коэффициенты BetBoom, «Ливерпуль» − фаворит встречи.
Прогноз: стоит присмотреться к ставке ИТБ 1.5 у «Ливерпуля» с коэффициентом 1,79 в BetBoom.
Команда Клоппа сильна в атаке и способна забить любому сопернику, а «канониры» в этом году пропускают даже от слабых команд («Уотфорд», «Брентфорд», «Ноттингем»).