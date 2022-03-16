16 марта в 23:15 мск «Арсенал» примет «Ливерпуль» на «Эмирейтс» в матче 27 тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Итоги встречи могут значительно повлиять на ситуацию в топе таблицы АПЛ. На победу «Арсенала» и ничью в предстоящем матче BetBoom дает одинаковые коэффициенты − 3,92, а на команду− 1,91.

«Арсенал» в отличной форме. Команда Микеля Артеты набрала 15 очков из 15 возможных − победила «Брентфорд», «Уотфорд», «Лестер» и два раза «Вулверхэмптон». Это позволило «канонирам» занять достойное место в четверке лучших. К предстоящему матчу они подойдут в оптимальном составе.

Расстановка сил в «Ливерпуле» во многом будет зависеть от Салаха. Ходили слухи, что он пропустит игру из-за легкого повреждения, но вчера Клопп опроверг эту информацию. Однако не стоит забывать, что неопределенность с продлением контракта может негативно сказаться на качестве игры египтянина.

В предстоящем матче сложно ставить на победителя. «Красные» одержали восемь побед подряд в лиге, а «Арсенал» — пять. Однако, если опираться на коэффициенты BetBoom, «Ливерпуль» − фаворит встречи.

Прогноз: стоит присмотреться к ставке ИТБ 1.5 у «Ливерпуля» с коэффициентом 1,79 в BetBoom.

Команда Клоппа сильна в атаке и способна забить любому сопернику, а «канониры» в этом году пропускают даже от слабых команд («Уотфорд», «Брентфорд», «Ноттингем»).