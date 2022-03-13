«Райо Вальекано» на своём поле сыграет против «Севильи» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 13 марта, начало — 16:00 (мск). «Райо Вальекано» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Пчелы» находятся в кризисе и из-за слабого отрезка, мадридский клуб просел на 13-е место турнирной таблицы чемпионата Испании, а расстояние от зоны вылета сократилось до 7 баллов. При этом, у команды еще остается одна игра в запасе.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Райо Вальекано» всего лишь 2 раза смог одержать победы над своими соперниками и 8 раз проиграли.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Севилья 1 3.25 X 3.15 2 2.35 Ставка

В Примере «Райо Вальекано» продолжает свое падение. В прошлом туре столичный коллектив проиграл даже Кадису (2:0), который ведет борьбу за выживание. А перед этим команда так же терпела поражения от «Реала» (0:1), «Эльче» (2:1) и «Осасуны» (0:3).

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Каким-то чудом «пчелы» смогли добраться до 1/2 финала кубка Испании где встречались с «Бетисом», но не смогли пройти дальше проиграв по сумме двух встреч со счётом 3:2.

«Севилья»

«Красно-белые» продолжают гонку за чемпионство с мадридский «Реалом», но из-за осечки в прошлом туре, «нервионцы» увеличили отставание от «сливочных» с 6 уже до 8 очков. В данный момент команда на 2-м мете в турнирной таблице Примеры с 55-ю баллами.

За последние 10 игр во всех турнирах «Севилья» целых 5 раз играла вничью, 1 раз уступила своему сопернику и 4 раза порадовала болельщиков победами.

В Примере гостевая ничья с Алавесом (0:0) продлила беспроигрышную серию «Севильи» в текущем сезоне Ла Лиги до уже целых 13 матчей. За тур до этого команда встречалась с командой из топ-5 «Бетисом» и смогла переиграть его на родном стадионе со счётом 2:1.

В 1/8 финала Лиги Европы соперником испанской команды стал «Вест Хэм». Первая встреча оппонентов завершилась минимальной победой «красно-белых» — 1:0.

Прогноз и ставка

На победу «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Севильи» — за 2.40.

Прогноз — «Севилья» продлит свою беспроигрышную серию как в чемпионате, так и в очных противостояниях против «Вальекано». На данном этапе, «крсно-белые» ощутимо превосходят соперника по игровой форме, да и в мотивации. «Нервионцы» если сейчас не победят, могут вплотную подпустить к себе «Барселону», а вряд ли такая перспектива радует подопечных Лопетеги.

Ставка — «Севилья» победит за 2.40.