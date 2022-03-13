ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером «Барселона» — «Галатасарай»Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы»
  • 01:01
    • «Лилль» и «Сент-Этьен» не смогли открыть счет
    Все новости спорта

    «Севилье» нельзя терять очки

    «Райо Вальекано» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Испании, 13 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Райо Вальекано Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юссеф Эн-Несери
    «Райо Вальекано» на своём поле сыграет против «Севильи» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 13 марта, начало — 16:00 (мск). «Райо Вальекано» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 13 Марта 2022 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 16:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •

    «Райо Вальекано»

    «Пчелы» находятся в кризисе и из-за слабого отрезка, мадридский клуб просел на 13-е место турнирной таблицы чемпионата Испании, а расстояние от зоны вылета сократилось до 7 баллов. При этом, у команды еще остается одна игра в запасе.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Райо Вальекано» всего лишь 2 раза смог одержать победы над своими соперниками и 8 раз проиграли.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Севилья

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В Примере «Райо Вальекано» продолжает свое падение. В прошлом туре столичный коллектив проиграл даже Кадису (2:0), который ведет борьбу за выживание. А перед этим команда так же терпела поражения от «Реала» (0:1), «Эльче» (2:1) и «Осасуны» (0:3).

    Все прогнозы на спорт

    Каким-то чудом «пчелы» смогли добраться до 1/2 финала кубка Испании где встречались с «Бетисом», но не смогли пройти дальше проиграв по сумме двух встреч со счётом 3:2.

    «Севилья»

    «Красно-белые» продолжают гонку за чемпионство с мадридский «Реалом», но из-за осечки в прошлом туре, «нервионцы» увеличили отставание от «сливочных» с 6 уже до 8 очков. В данный момент команда на 2-м мете в турнирной таблице Примеры с 55-ю баллами.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Севилья» целых 5 раз играла вничью, 1 раз уступила своему сопернику и 4 раза порадовала болельщиков победами.

  • «Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером
  • «ПСЖ» в скором времени начнет искать нового тренера
  • 10/03/2022

    • В Примере гостевая ничья с Алавесом (0:0) продлила беспроигрышную серию «Севильи» в текущем сезоне Ла Лиги до уже целых 13 матчей. За тур до этого команда встречалась с командой из топ-5 «Бетисом» и смогла переиграть его на родном стадионе со счётом 2:1.

    В 1/8 финала Лиги Европы соперником испанской команды стал «Вест Хэм». Первая встреча оппонентов завершилась минимальной победой «красно-белых» — 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Севильи» — за 2.40.

    50$ИгратьСтавка без рискаsportbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз — «Севилья» продлит свою беспроигрышную серию как в чемпионате, так и в очных противостояниях против «Вальекано». На данном этапе, «крсно-белые» ощутимо превосходят соперника по игровой форме, да и в мотивации. «Нервионцы» если сейчас не победят, могут вплотную подпустить к себе «Барселону», а вряд ли такая перспектива радует подопечных Лопетеги.

    Ставка — «Севилья» победит за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.41
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уфа — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барнсли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Леванте — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ротор — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алания — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салернитана — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Специя — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Райо Вальекано» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Севилье» нельзя терять очки
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры