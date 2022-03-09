«Бетис»
Севильцы героически прошли «Зенит» в 1/16 финала. На выезде «Бетис» победил (3:2), а дома расписал сухую мировую.
В своем чемпионате «Бетис» в последнем туре очков не набрал. Дома команда уступила мадридскому «Атлетико» (1:3).
Коэффициенты матча Бетис — Айнтрахт Ф
При этом севильцы откатились уже на 5 место в Примере. Впрочем, «Бетис» еще поборется за зону Лиги чемпионов.
Сейчас севильцы пребывают не в лучшем моральном состоянии. Команда не выигрывает уже матча к ряду.
«Айнтрахт»
Франкфурты в своем чемпионате выступают ниже своих возможностей. Лишь 10 место в Бундеслиге явно не удовлетворяет клубные амбиции.
У «Айнтрахта» минимум кадровых потерь. Лишь нападающий Рагнар Ахе пребывает в клубном лазарете.
В минувшем туре своего чемпионата «Айнтрахт» добыл три пункта. На выезде была разгромлена «Герта» (1:4).
Наверняка немцы постараются добыть приемлемый выездной результат. С такими опытными мастерами, как Филип Костич, сие видится вполне реальным.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.89, на ничью за 4.08, а на «Айнтрахт» — за 4.12.
Севильцы
Немцы в последнем поединке продемонстрировали качественный атакующий футбол.
Франкфуртцы сейчас смотрятся монолитно, и наверняка добудут нужный для себя результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» или ничья с коэффициентом 2.01.