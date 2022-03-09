«Бетис» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Бетис» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Севильцы героически прошли «Зенит» в 1/16 финала. На выезде «Бетис» победил (3:2), а дома расписал сухую мировую.

В своем чемпионате «Бетис» в последнем туре очков не набрал. Дома команда уступила мадридскому «Атлетико» (1:3).

Коэффициенты матча Бетис — Айнтрахт Ф 1 1.83 X 3.80 2 4.10 Ставка

При этом севильцы откатились уже на 5 место в Примере. Впрочем, «Бетис» еще поборется за зону Лиги чемпионов.

Все прогнозы на Лигу Европы

Сейчас севильцы пребывают не в лучшем моральном состоянии. Команда не выигрывает уже матча к ряду.

«Айнтрахт»

Франкфурты в своем чемпионате выступают ниже своих возможностей. Лишь 10 место в Бундеслиге явно не удовлетворяет клубные амбиции.

У «Айнтрахта» минимум кадровых потерь. Лишь нападающий Рагнар Ахе пребывает в клубном лазарете.

В минувшем туре своего чемпионата «Айнтрахт» добыл три пункта. На выезде была разгромлена «Герта» (1:4).

Наверняка немцы постараются добыть приемлемый выездной результат. С такими опытными мастерами, как Филип Костич, сие видится вполне реальным.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.89, на ничью за 4.08, а на «Айнтрахт» — за 4.12.

Севильцы уже четыре матча не знают вкуса побед .

Немцы в последнем поединке продемонстрировали качественный атакующий футбол.

Франкфуртцы сейчас смотрятся монолитно, и наверняка добудут нужный для себя результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» или ничья с коэффициентом 2.01.