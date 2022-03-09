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    «Айнтрахт» не уступит в Севилье

    «Бетис» — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Лига Европы, 9 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Айнтрахт»
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    Рафаэль Борре
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Бетис» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 09 Марта 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 20:45 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Бетис»

    Севильцы героически прошли «Зенит» в 1/16 финала. На выезде «Бетис» победил (3:2), а дома расписал сухую мировую.

    В своем чемпионате «Бетис» в последнем туре очков не набрал. Дома команда уступила мадридскому «Атлетико» (1:3).

    Коэффициенты матча Бетис — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    При этом севильцы откатились уже на 5 место в Примере. Впрочем, «Бетис» еще поборется за зону Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Сейчас севильцы пребывают не в лучшем моральном состоянии. Команда не выигрывает уже матча к ряду.

    «Айнтрахт»

    Франкфурты в своем чемпионате выступают ниже своих возможностей. Лишь 10 место в Бундеслиге явно не удовлетворяет клубные амбиции.

    У «Айнтрахта» минимум кадровых потерь. Лишь нападающий Рагнар Ахе пребывает в клубном лазарете.

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  • Вчера

    • В минувшем туре своего чемпионата «Айнтрахт» добыл три пункта. На выезде была разгромлена «Герта» (1:4).

    Наверняка немцы постараются добыть приемлемый выездной результат. С такими опытными мастерами, как Филип Костич, сие видится вполне реальным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.89, на ничью за 4.08, а на «Айнтрахт» — за 4.12.

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    Севильцы уже четыре матча не знают вкуса побед.

    Немцы в последнем поединке продемонстрировали качественный атакующий футбол.

    Франкфуртцы сейчас смотрятся монолитно, и наверняка добудут нужный для себя результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» или ничья с коэффициентом 2.01.

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    «Бетис» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 09.03.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» не уступит в Севилье
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