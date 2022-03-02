«Валенсия»
«Летучие мыши» смогли подняться на 9-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 33 очка за 26 матчей. Отставание от первой шестерки составляет 9 баллов. Шансы на попадание в зону еврокубков тают с каждым туром.
За последние 10 поединков во всех турнирах «Валенсия» 4 раза терпела поражения, 3 раза смогла порадовать своих болельщиков победами и 3 раза довольствовалась ничейными результатами.
Коэффициенты матча Валенсия — Атлетик
Победив в предыдущем туре «Мальорку» со счетом 1:0, «летучие мыши» прервали 7-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. До этого команда проигрывала «Барселоне» (1:4) и «Алавесу» (2:1).
В первых трех раундах Кубка Испании «Валенсия» не без труда прошла команды из низших дивизионов. В 1/4 финала «летучие мыши» в напряженной борьбе смогли переиграть «Кадис» со счетом 2:1.
«Атлетик»
«Баски» занимают 8-ю строчку турнирной таблицы Примеры набрав 37 очков за 26 туров и опережают своего нынешнего соперника «Валенсию» на 4 балла.
За последние 10 поединков во всех турнирах «львы» 6 раз смогли переиграть своих соперников и одержать победы, 1 раз сыграли вничью и 3 раза потерпели поражения.
В чемпионате Испании «Атлетик» за последние 3 тура смог одержать победу лишь 1 раз в матче с «Реал Сосьедадом» переиграв их на своём стадионе со счётом 4:0. А в двух остальных поединках команда проиграла сначала аутсайдеру чемпионата «Мальорке» (3:2), а после возродившейся «Барселоне» (4:0).
В отличие от хозяев поединка, путь «басков» к полуфиналу был более сложным. В 1/16 «львы» соперничали с «Барселоной». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2, а в серии одиннадцатиметровых лучше проявили себя «красно-белые».
В следующем раунде «Атлетик» выбил из турнира «Реал Мадрид», забив единственный гол на 89-й минуте.
Прогноз и ставка
На победу «Валенсии» в этом матче можно поставить за 2.73, ничью букмекеры предлагают взять за 3.19, а победу «Атлетика» — за 2.90.
Прогноз — В полуфинале встречаются соседи турнирной таблицы чемпионата. Обе команды показывают нестабильные результаты, но не стоит забывать о том, что «Атлетик» очень собранный коллектив, который в нужные моменты может всех удивить.
По пути к 1/2 у «Валенсии» были очень легкие соперники, которых она прошла со сложностями«, а вот "львы", наоборот, выбили грандов чемпионата из борьбы.
Поэтому в этом матче может и не без труда, но пройдёт дальше именно "Атлетик" из Бильбао.
Ставка — "Атлетик" проход дальше за 1.96.