Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» одолел «Райо Вальекано», «Барселона» разгромила «Атлетик» Юрген Клопп Роковая ошибка Тухеля. Промах Кепы с «точки» принес «Ливерпулю» трофей «Спартак» — ЦСКАРПЛ. «Динамо» разгромило «Химки», ЦСКА победил «Спартак», «Зенит» примет «Рубин»
  • 20:58
    • УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от турниров под своей эгидой
  • 01:22
    • «Аталанта» разгромила «Сампдорию», Миранчук забил гол
  • 21:09
    • Гол Сергеева принес «Зениту» победу над «Рубином»
  • 19:28
    • Россию отстранили от оставшихся этапов Евротура
  • 20:28
    • FIFPro призвала отстранить РФС от соревнований ФИФА и УЕФА
  • 19:52
    • Воронин и Ордец покинули Россию
  • 17:29
    • МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях россиян и белорусов
    Все новости спорта

    «Атлетик» сможет пройти дальше

    «Валенсия» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, Кубок Испании, 2 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Валенсию
    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Атлетик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иньиго Мартинес
    «Валенсия» на своём поле сыграет против «Атлетика» из Бильбао в рамках 1/2 финала кубка Испании. Матч состоится 2 марта, начало — 23:30 (мск). «Валенсия» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 02 Марта 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 23:30 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •

    «Валенсия»

    «Летучие мыши» смогли подняться на 9-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 33 очка за 26 матчей. Отставание от первой шестерки составляет 9 баллов. Шансы на попадание в зону еврокубков тают с каждым туром.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Валенсия» 4 раза терпела поражения, 3 раза смогла порадовать своих болельщиков победами и 3 раза довольствовалась ничейными результатами.

    Коэффициенты матча Валенсия — Атлетик

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Победив в предыдущем туре «Мальорку» со счетом 1:0, «летучие мыши» прервали 7-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. До этого команда проигрывала «Барселоне» (1:4) и «Алавесу» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    В первых трех раундах Кубка Испании «Валенсия» не без труда прошла команды из низших дивизионов. В 1/4 финала «летучие мыши» в напряженной борьбе смогли переиграть «Кадис» со счетом 2:1.

    «Атлетик»

    «Баски» занимают 8-ю строчку турнирной таблицы Примеры набрав 37 очков за 26 туров и опережают своего нынешнего соперника «Валенсию» на 4 балла.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «львы» 6 раз смогли переиграть своих соперников и одержать победы, 1 раз сыграли вничью и 3 раза потерпели поражения.

    Все прогнозы на спорт

    В чемпионате Испании «Атлетик» за последние 3 тура смог одержать победу лишь 1 раз в матче с «Реал Сосьедадом» переиграв их на своём стадионе со счётом 4:0. А в двух остальных поединках команда проиграла сначала аутсайдеру чемпионата «Мальорке» (3:2), а после возродившейся «Барселоне» (4:0).

    В отличие от хозяев поединка, путь «басков» к полуфиналу был более сложным. В 1/16 «львы» соперничали с «Барселоной». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2, а в серии одиннадцатиметровых лучше проявили себя «красно-белые».

    В следующем раунде «Атлетик» выбил из турнира «Реал Мадрид», забив единственный гол на 89-й минуте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Валенсии» в этом матче можно поставить за 2.73, ничью букмекеры предлагают взять за 3.19, а победу «Атлетика» — за 2.90.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — В полуфинале встречаются соседи турнирной таблицы чемпионата. Обе команды показывают нестабильные результаты, но не стоит забывать о том, что «Атлетик» очень собранный коллектив, который в нужные моменты может всех удивить.

    По пути к 1/2 у «Валенсии» были очень легкие соперники, которых она прошла со сложностями«, а вот "львы", наоборот, выбили грандов чемпионата из борьбы.

    Поэтому в этом матче может и не без труда, но пройдёт дальше именно "Атлетик" из Бильбао.

    Ставка — "Атлетик" проход дальше за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Питерборо — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.92
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Унион — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ницца — Версаль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Валенсия» — «Атлетик»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетик» сможет пройти дальше
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры