«Валенсия» на своём поле сыграет против «Атлетика» из Бильбао в рамках 1/2 финала кубка Испании. Матч состоится 2 марта, начало — 23:30 (мск). «Валенсия» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Летучие мыши» смогли подняться на 9-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 33 очка за 26 матчей. Отставание от первой шестерки составляет 9 баллов. Шансы на попадание в зону еврокубков тают с каждым туром.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Валенсия» 4 раза терпела поражения, 3 раза смогла порадовать своих болельщиков победами и 3 раза довольствовалась ничейными результатами.

Коэффициенты матча Валенсия — Атлетик 1 2.80 X 3.10 2 2.70 Ставка

Победив в предыдущем туре «Мальорку» со счетом 1:0, «летучие мыши» прервали 7-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. До этого команда проигрывала «Барселоне» (1:4) и «Алавесу» (2:1).

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В первых трех раундах Кубка Испании «Валенсия» не без труда прошла команды из низших дивизионов. В 1/4 финала «летучие мыши» в напряженной борьбе смогли переиграть «Кадис» со счетом 2:1.

«Атлетик»

«Баски» занимают 8-ю строчку турнирной таблицы Примеры набрав 37 очков за 26 туров и опережают своего нынешнего соперника «Валенсию» на 4 балла.

За последние 10 поединков во всех турнирах «львы» 6 раз смогли переиграть своих соперников и одержать победы, 1 раз сыграли вничью и 3 раза потерпели поражения.

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В чемпионате Испании «Атлетик» за последние 3 тура смог одержать победу лишь 1 раз в матче с «Реал Сосьедадом» переиграв их на своём стадионе со счётом 4:0. А в двух остальных поединках команда проиграла сначала аутсайдеру чемпионата «Мальорке» (3:2), а после возродившейся «Барселоне» (4:0).

В отличие от хозяев поединка, путь «басков» к полуфиналу был более сложным. В 1/16 «львы» соперничали с «Барселоной». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2, а в серии одиннадцатиметровых лучше проявили себя «красно-белые».

В следующем раунде «Атлетик» выбил из турнира «Реал Мадрид», забив единственный гол на 89-й минуте.

Прогноз и ставка

На победу «Валенсии» в этом матче можно поставить за 2.73, ничью букмекеры предлагают взять за 3.19, а победу «Атлетика» — за 2.90.

Прогноз — В полуфинале встречаются соседи турнирной таблицы чемпионата. Обе команды показывают нестабильные результаты, но не стоит забывать о том, что «Атлетик» очень собранный коллектив, который в нужные моменты может всех удивить.

По пути к 1/2 у «Валенсии» были очень легкие соперники, которых она прошла со сложностями«, а вот "львы", наоборот, выбили грандов чемпионата из борьбы.

Поэтому в этом матче может и не без труда, но пройдёт дальше именно "Атлетик" из Бильбао.

Ставка — "Атлетик" проход дальше за 1.96.