«Мальорка» на своём поле сыграет против «Реал Сосьедада» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 2 марта, начало — 23:00 (мск). «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

Команда Луиса Гарсии немного оторвалась от зоны вылета и на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 26-ю очками. Расположившаяся ниже «Гранада» отстаёт на 2 балла, а «Алавес» на 5.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Мальорка» 6 раз терпела поражения и 4 раза смогла порадовать своих болельщиков победами.

Коэффициенты матча Мальорка — Реал Сосьедад 1 3.50 X 3.15 2 2.20 Ставка

В Примере после отлично проведённых двух туров, в которых «красно-чёрные» смогли одержать победы над «Кадисом» (2:1) и «Атлетиком» (3:2) команда два раза проиграла. Сначала был матч на выезде против «Бетиса», который закончился со счётом 2:1, а после на домашнем стадионе «Мальорка» потерпела поражение от «Валенсии» (0:1).

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В этом матче на поле не смогут выйти Иддрису Баба, Доминик Грейф и Иньиго Руис де Галаррета.

«Реал Сосьедад»

Подопечные Иманоля Альгуасиля находятся на 7-м месте в турнирной таблице Примеры набрав 41 очко за 25 матчей. От еврокубковой зоны команду отделает всего 1 балл, но так же они имеют одну игру в запасе.

За последние 10 матчей во всех турнирах «бело-голубые» 4 раза смогли одержать победы 3 раза довольствовались ничьей и 3 раза потерпели поражения от своих соперников.

В Лиге Европы «Реал Сосьедад» провел два сложных поединка против немецкого «Лейпцига». В первом матче команды не определили сильнейшего и закончили со счётом 2:2, а во втором испанский клуб потерпел поражение на домашнем стадионе — 1:3.

В чемпионате Испании «бело-голубые» показывают нестабильные результаты. В последнем туре команда встречалась с «Осасуной», которую смогла минимально переиграть и одержать победу — 1:0, а за тур до этого «Реал Сосьедад» разгромно проиграл «Атлетику» со счётом 4:0.

Команде не смогут помочь Аднан Янузай, Карлос Фернандес Луна, Хосеба Сальдуа, Диего Рико, Рафинья, Начо Монреаль и Андер Барренечеа.

Прогноз и ставка

На победу «Мальорки» в этом матче можно поставить за 3.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.19, а победу «Реал Сосьедада» — за 2.29.

Прогноз — «Мальорка» борется за выживание, а вот «Реал Сосьедад» хочет подняться из кризиса и бороться за еврокубковую зону. В этом матче обоим командам очень важно заработать очки, поэтому они будут идти вперед и забивать.

Ставка — Обе команды забьют за 1.97.