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    Обе команды будут идти вперед

    «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Испании, 2 марта 2022 года

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    Микель Мерино
    «Мальорка» на своём поле сыграет против «Реал Сосьедада» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 2 марта, начало — 23:00 (мск). «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Марта 2022 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Мальорка»

    Команда Луиса Гарсии немного оторвалась от зоны вылета и на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 26-ю очками. Расположившаяся ниже «Гранада» отстаёт на 2 балла, а «Алавес» на 5.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Мальорка» 6 раз терпела поражения и 4 раза смогла порадовать своих болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Мальорка — Реал Сосьедад

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    В Примере после отлично проведённых двух туров, в которых «красно-чёрные» смогли одержать победы над «Кадисом» (2:1) и «Атлетиком» (3:2) команда два раза проиграла. Сначала был матч на выезде против «Бетиса», который закончился со счётом 2:1, а после на домашнем стадионе «Мальорка» потерпела поражение от «Валенсии» (0:1).

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    В этом матче на поле не смогут выйти Иддрису Баба, Доминик Грейф и Иньиго Руис де Галаррета.

    «Реал Сосьедад»

    Подопечные Иманоля Альгуасиля находятся на 7-м месте в турнирной таблице Примеры набрав 41 очко за 25 матчей. От еврокубковой зоны команду отделает всего 1 балл, но так же они имеют одну игру в запасе.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «бело-голубые» 4 раза смогли одержать победы 3 раза довольствовались ничьей и 3 раза потерпели поражения от своих соперников.

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  • 26/02/2022

    • В Лиге Европы «Реал Сосьедад» провел два сложных поединка против немецкого «Лейпцига». В первом матче команды не определили сильнейшего и закончили со счётом 2:2, а во втором испанский клуб потерпел поражение на домашнем стадионе — 1:3.

    В чемпионате Испании «бело-голубые» показывают нестабильные результаты. В последнем туре команда встречалась с «Осасуной», которую смогла минимально переиграть и одержать победу — 1:0, а за тур до этого «Реал Сосьедад» разгромно проиграл «Атлетику» со счётом 4:0.

    Команде не смогут помочь Аднан Янузай, Карлос Фернандес Луна, Хосеба Сальдуа, Диего Рико, Рафинья, Начо Монреаль и Андер Барренечеа.

    Прогноз и ставка

    На победу «Мальорки» в этом матче можно поставить за 3.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.19, а победу «Реал Сосьедада» — за 2.29.

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    Прогноз — «Мальорка» борется за выживание, а вот «Реал Сосьедад» хочет подняться из кризиса и бороться за еврокубковую зону. В этом матче обоим командам очень важно заработать очки, поэтому они будут идти вперед и забивать.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.97.

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    «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. Обе команды будут идти вперед
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