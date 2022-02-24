«Аталанта» сыграет на выезде против «Олимпиакоса» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:45 мск. «Олимпиакос» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

Первый матч, как и ожидалось, завершился победой «Аталанты». Но интрига в противостоянии по-прежнему жива — итальянцы выиграли всего лишь со счетом 2:1.

В Бергамо «Олимпиакос» быстро вышел вперед и удерживал преимущество вплоть до 61-й минуты, когда «Аталанта» все-таки отыгралась. Вскоре соперник забил еще один мяч, но это явно не то преимущество, на которое рассчитывали в «Аталанте».

Коэффициенты матча Олимпиакос — Аталанта 1 3.50 X 3.50 2 2.08 Ставка

В чемпионате Греции у «Олимпиакоса», как обычно, все под контролем. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 11 очков.

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«Олимпиакос» в текущем сезоне проиграл всего лишь один домашний матч .

«Аталанта»

Несмотря на результат, «Аталанта» не лучшим образом провела первый матч. Какого-то явного превосходства у нее явно не было.

И это вряд ли стало для кого-то сюрпризом. Команда Джанпьеро уже больше месяца находится в непонятном состоянии.

В семи предыдущих матчах у «Аталанты» только одно победа .

На выходных клуб из Бергамо уступил на выезде «Фиорентине» (0:1). Еще один очень блеклый матч, в котором «Аталанта» почти не угрожала чужим воротам. За 90 минут всего лишь один удар в створ — похоже, в механизме Гасперини что-то сломалось.

Прогноз и ставка

На «Олимпиакос» в этом матче можно поставить за 3.54, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Аталанты» — за 2.11.

Греки, как правило, очень сильно играют дома, поэтому на уверенную победу «Аталанты» точно не стоит рассчитывать. Более того, камбэк «Олимпиакоса» не станет большой сенсацией.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.14.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Аталанты» больше 1,5 за 2.79.