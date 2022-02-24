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    «Олимпиакос» выбьет «Аталанты» из Лиги Европы?

    «Олимпиакос» — «Аталанта». Прогноз, ставки (к. 2.79) на футбол, Лига Европы, 24 февраля 2022 года

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    В семи предыдущих матчах у «Аталанты» только одно победа
    «Аталанта» сыграет на выезде против «Олимпиакоса» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:45 мск. «Олимпиакос» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 20:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Олимпиакос»

    Первый матч, как и ожидалось, завершился победой «Аталанты». Но интрига в противостоянии по-прежнему жива — итальянцы выиграли всего лишь со счетом 2:1.

    В Бергамо «Олимпиакос» быстро вышел вперед и удерживал преимущество вплоть до 61-й минуты, когда «Аталанта» все-таки отыгралась. Вскоре соперник забил еще один мяч, но это явно не то преимущество, на которое рассчитывали в «Аталанте».

    Коэффициенты матча Олимпиакос — Аталанта

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.08
  • Ставка
    •

    В чемпионате Греции у «Олимпиакоса», как обычно, все под контролем. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 11 очков.

    Все прогнозы на футбол

    «Олимпиакос» в текущем сезоне проиграл всего лишь один домашний матч.

    «Аталанта»

    Несмотря на результат, «Аталанта» не лучшим образом провела первый матч. Какого-то явного превосходства у нее явно не было.

    И это вряд ли стало для кого-то сюрпризом. Команда Джанпьеро уже больше месяца находится в непонятном состоянии.

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    • В семи предыдущих матчах у «Аталанты» только одно победа.

    На выходных клуб из Бергамо уступил на выезде «Фиорентине» (0:1). Еще один очень блеклый матч, в котором «Аталанта» почти не угрожала чужим воротам. За 90 минут всего лишь один удар в створ — похоже, в механизме Гасперини что-то сломалось.

    Прогноз и ставка

    На «Олимпиакос» в этом матче можно поставить за 3.54, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Аталанты» — за 2.11.

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    Греки, как правило, очень сильно играют дома, поэтому на уверенную победу «Аталанты» точно не стоит рассчитывать. Более того, камбэк «Олимпиакоса» не станет большой сенсацией.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.14.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Аталанты» больше 1,5 за 2.79.

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    «Олимпиакос» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Олимпиакос» выбьет «Аталанты» из Лиги Европы?
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