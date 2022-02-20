«Бетис»
«Бетис» сейчас находится на 3 месте. Севильцы наверняка рады будут закончить на этой позиции чемпионат.
Правда, 29 пропущенных мячей в 24 матчах — явно не лучший показатель работы оборонительных тылов. Зато атака ничего — 45 голов.
Коэффициенты матча Бетис — Мальорка
В предыдущем туре чемпионата «Бетис» добыл важнейшую победу. На выезде был бит «Леванте» (2:4).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Матчи против «Мальорки» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Бетис» трижды победил и дважды сыграл вничью.
«Мальорка»
На данный момент «Мальорка» занимает 15 место в турнирной таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего 6 пунктов.
«Мальорка» испытывает заметные проблемы с реализацией. В 23 матчах забито всего 22 мяча.
В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» добыла викторию. Дома был бит ершистый «Атлетик» (3:2).
Более того, для команды эта победа стала второй к ряду. Так что пока в борьбе за выживание все идет вполне позитивно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.61, на ничью за 4.34, а на «Мальорку» — за 5.70.
«Бетис»
«Мальорка» традиционно неудачно играет с севильцами.
Севильская атака способна огорчить любого оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.