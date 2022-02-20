«Бетис» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 20:30 мск. «Бетис» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» сейчас находится на 3 месте. Севильцы наверняка рады будут закончить на этой позиции чемпионат.

Правда, 29 пропущенных мячей в 24 матчах — явно не лучший показатель работы оборонительных тылов. Зато атака ничего — 45 голов.

Коэффициенты матча Бетис — Мальорка 1 1.55 X 4.10 2 6.20 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Бетис» добыл важнейшую победу. На выезде был бит «Леванте» (2:4).

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Матчи против «Мальорки» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Бетис» трижды победил и дважды сыграл вничью.

«Мальорка»

На данный момент «Мальорка» занимает 15 место в турнирной таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего 6 пунктов.

«Мальорка» испытывает заметные проблемы с реализацией. В 23 матчах забито всего 22 мяча.

В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» добыла викторию. Дома был бит ершистый «Атлетик» (3:2).

Более того, для команды эта победа стала второй к ряду. Так что пока в борьбе за выживание все идет вполне позитивно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.61, на ничью за 4.34, а на «Мальорку» — за 5.70.

«Бетис» в последних матчах действует весьма результативно .

«Мальорка» традиционно неудачно играет с севильцами.

Севильская атака способна огорчить любого оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.