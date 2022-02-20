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    «Бетис» совершит блицкриг

    «Бетис» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Примера, 20 февраля 2022 года

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    Борха Иглесиас
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 20:30 мск. «Бетис» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Февраля 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 20:30 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Бетис»

    «Бетис» сейчас находится на 3 месте. Севильцы наверняка рады будут закончить на этой позиции чемпионат.

    Правда, 29 пропущенных мячей в 24 матчах — явно не лучший показатель работы оборонительных тылов. Зато атака ничего — 45 голов.

    Коэффициенты матча Бетис — Мальорка

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Бетис» добыл важнейшую победу. На выезде был бит «Леванте» (2:4).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи против «Мальорки» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Бетис» трижды победил и дважды сыграл вничью.

    «Мальорка»

    На данный момент «Мальорка» занимает 15 место в турнирной таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет всего 6 пунктов.

    «Мальорка» испытывает заметные проблемы с реализацией. В 23 матчах забито всего 22 мяча.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» добыла викторию. Дома был бит ершистый «Атлетик» (3:2).

    Более того, для команды эта победа стала второй к ряду. Так что пока в борьбе за выживание все идет вполне позитивно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.61, на ничью за 4.34, а на «Мальорку» — за 5.70.

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    «Бетис» в последних матчах действует весьма результативно.

    «Мальорка» традиционно неудачно играет с севильцами.

    Севильская атака способна огорчить любого оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.

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    «Бетис» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Бетис» совершит блицкриг
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