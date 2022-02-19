19 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» примет «Алавес» в матче 25-го тура испанской Примеры. Начало — в 23:00 по мск. «Реал» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Казалось, что чемпионским планам «Реала» мало кто может помешать, однако на пятки наступает «Севилья», которая располагается на расстоянии четырех очков.

Коллектив Карло Анчелотти имеет 54 пункта после 24 матчей. Команда явно переживает спад, начиная со второй половины сезона.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Алавес 1 1.20 X 6.30 2 15.00 Ставка

Этому выразилось в ничьей с «Эльче» (2:2), поражении от «Атлетика» (0:1) в Кубке Испании, ничьей с «Вильярреалом» (0:0) и фиаско от ПСЖ (0:1) в Лиге чемпионов.

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Таким образом, в последних пяти поединках во всех турнирах королевский клуб одержал только одну победу — дома против «Гранады» (1:0), да и та досталась с трудом.

«Алавес»

«Алавес» третье с конца место в турнирной таблице Ла Лиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

До прошлого тура команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла три матча, уступив «Бетису», «Барселоне» и «Эльче».

В итоге в этот период безвыигрышная серия «Алавеса» составила 11 поединков (семь поражений и четыре ничьи).

И все же, в прошлом туре баскам удалось покончить с неудачами, когда они на своем поле неожиданно переиграли «Валенсию» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.