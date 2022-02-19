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    «Рейнджеры» обуздают «тигров»

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Халл Сити». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Чемпионшип, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Халл Сити»
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    Линдон Дайкс
    «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 18:00 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Февраля 2022 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 18:00 Халл Сити Халл Сити
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    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» борется за повышение в классе. 4 место в таблице команду не устраивает, однако бороться за прямой выход в АПЛ будет непросто.

    Отставание от 2 места составляет 6 очков. При этом, «КПР» слишком часто пропускает: 36 мячей в 31 матче.

    В предыдущем туре чемпионата «Куинз Парк Рейнджерс» откровенно разочаровал. На выезде команда вчистую уступила «Миллуоллу» (2:0).

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    Поединки против «Халл Сити» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч «Куинз Парк Рейнджерс» дважды выиграл и столь же раз проиграл.

    «Халл Сити»

    На данный момент «Халл Сити» находится на 20 месте в таблице. Команда сражается за выживание, опережая зону вылета на 12 очков.

    Между тем, минувший тур «Халл Сити» записал себе в актив. На выезде «тигры» добыли ничью в матче с «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

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    • Причем «Халл Сити» дал бой «Фулхэму», хоть в итоге и уступил (0:1). Да и серия из двух поединков без забитых мячей угнетает.

    Вот только с атакой у команды дела обстоят не лучшим образом. В 32 матчах забито всего 26 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 1.89, на ничью за 3.62, а на «Халл Сити» — за 4.34.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» намерен побороться за 2 место.

    «Халл Сити» испытывает трудности с реализацией.

    «Рейнджеры» не выигрывают уже в четырех матчах к ряду, и намерены исправить ситуацию. Наши прогноз и ставка — Фора «Куинз Парк Рейнджерс» -0.75 с коэффициентом 2.14.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» обуздают «тигров»
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