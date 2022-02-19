«Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 18:00 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» борется за повышение в классе. 4 место в таблице команду не устраивает, однако бороться за прямой выход в АПЛ будет непросто.

Отставание от 2 места составляет 6 очков. При этом, «КПР» слишком часто пропускает: 36 мячей в 31 матче.

В предыдущем туре чемпионата «Куинз Парк Рейнджерс» откровенно разочаровал. На выезде команда вчистую уступила «Миллуоллу» (2:0).

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Поединки против «Халл Сити» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч «Куинз Парк Рейнджерс» дважды выиграл и столь же раз проиграл.

«Халл Сити»

На данный момент «Халл Сити» находится на 20 месте в таблице. Команда сражается за выживание, опережая зону вылета на 12 очков.

Между тем, минувший тур «Халл Сити» записал себе в актив. На выезде «тигры» добыли ничью в матче с «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

Причем «Халл Сити» дал бой «Фулхэму», хоть в итоге и уступил (0:1). Да и серия из двух поединков без забитых мячей угнетает.

Вот только с атакой у команды дела обстоят не лучшим образом. В 32 матчах забито всего 26 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 1.89, на ничью за 3.62, а на «Халл Сити» — за 4.34.

«Куинз Парк Рейнджерс» намерен побороться за 2 место.

«Халл Сити» испытывает трудности с реализацией .

«Рейнджеры» не выигрывают уже в четырех матчах к ряду, и намерены исправить ситуацию. Наши прогноз и ставка — Фора «Куинз Парк Рейнджерс» -0.75 с коэффициентом 2.14.