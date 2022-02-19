«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» в нынешнем сезоне борется за выживание. Команда сейчас занимает 16 место в таблице.

Между тем, оборона по-прежнему допускает слишком много результативных ошибок. В 22 матчах «Аугсбург» пропустил уже 38 раз.

Коэффициенты матча Аугсбург — Фрайбург 1 3.10 X 3.30 2 2.35 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» уступил. В матче менхенгладбахской «Боруссией» команда билась, но проиграла со счетом 3:2.

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С «Фрайбургом» команда в последнее время играет откровенно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Аугсбург» дважды уступил при трех паритетах.

«Фрайбург»

На данный момент «Фрайбург» занимает свое законное 6 место. Команда борется за выход в еврокубки, и пока это получается.

Вот только «Фрайбург» слабовато выглядит в атаке. 34 мяча в 22 матчах — явно не самый приличный показатель для достижения честолюбивых целей.

В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» откровенно удручил. Дома команда не сумела одолеть «Майнц» (1:1).

Главным бичом команды является отсутствие забивного форварда. Например, лидер атак «Фрайбурга» Винченцо Грифо отличился лишь 4 голами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фрайбург» за 2.30, на ничью за 3.40, а на «Аугсбург» — за 3.10.

«Аугсбург» имеет проблемы с надежностью своей обороны. «Фрайбург» выглядит сильнее оппонента.

«Фрайбург» постарается улучшить свои атакующие показатели. Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 2.30.