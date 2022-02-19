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    Три очка для «Фрайбурга»?

    «Аугсбург» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Бундеслига, 19 февраля 2022 года

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    Лукас Хелер
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Февраля 2022 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» в нынешнем сезоне борется за выживание. Команда сейчас занимает 16 место в таблице.

    Между тем, оборона по-прежнему допускает слишком много результативных ошибок. В 22 матчах «Аугсбург» пропустил уже 38 раз.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Фрайбург

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» уступил. В матче менхенгладбахской «Боруссией» команда билась, но проиграла со счетом 3:2.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С «Фрайбургом» команда в последнее время играет откровенно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Аугсбург» дважды уступил при трех паритетах.

    «Фрайбург»

    На данный момент «Фрайбург» занимает свое законное 6 место. Команда борется за выход в еврокубки, и пока это получается.

    Вот только «Фрайбург» слабовато выглядит в атаке. 34 мяча в 22 матчах — явно не самый приличный показатель для достижения честолюбивых целей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» откровенно удручил. Дома команда не сумела одолеть «Майнц» (1:1).

    Главным бичом команды является отсутствие забивного форварда. Например, лидер атак «Фрайбурга» Винченцо Грифо отличился лишь 4 голами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фрайбург» за 2.30, на ничью за 3.40, а на «Аугсбург» — за 3.10.

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    «Аугсбург» имеет проблемы с надежностью своей обороны. «Фрайбург» выглядит сильнее оппонента.

    «Фрайбург» постарается улучшить свои атакующие показатели. Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 2.30.

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    «Аугсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Фрайбурга»?
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