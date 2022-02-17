«Зенит» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Зенит» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерцам придется учиться играть без Сердара Азмуна. При этом, состав «Зенита» пополнил результативный форвард Иван Сергеев.

Вот только зимняя пауза в чемпионате визуально делает фаворитом пары не российский клуб. Впрочем, команда Сергея Семака не намерена трепетать перед испанцами.

Коэффициенты матча Зенит — Бетис 1 2.45 X 3.45 2 2.85 Ставка

В кадровом плане у «Зенита» имеются пробоины. Главной из них видится травма основного центрбека Деяна Ловрена.

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А вот с атакой у команды Семака все должно быть в полном порядке. Нет Азмуна? Ничего! На месте Артем Дзюба, чьи лучшие качества и опыт пригодятся петербуржцам в этой встрече.

«Бетис»

Севильцы в нынешнем сезоне смотрятся весьма выгодно. Вот и нынешнее 3 место в Примере — настоящий успех для клуба.

В предыдущем поединке своего чемпионата «Бетис» добыл победу. На выезде был обыгран «Леванте» (2:4).

Что касается лазарета, то у испанцев там находятся Серхио Каналес и Гвидо Родригес. Особенно значимой видится потеря первого.

Наверняка в этой встрече «Бетис» будет активен в атаке. Тем паче, испанский клуб находится, что называется, в накате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 2.50, на ничью за 3.56, а на «Бетис» — за 2.90.

Питерцы имеют хороший атакующий потенциал .

«Бетис» проводит продуктивный игровой цикл.

Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей вполне приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.