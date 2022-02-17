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    «Зенит» с «Бетисом» выдадут результативный матч

    «Зенит» — «Бетис». Дерзкая ставка за 5.75 на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года

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    Артем Дзюба
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Зенит» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:45 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Зенит»

    Питерцам придется учиться играть без Сердара Азмуна. При этом, состав «Зенита» пополнил результативный форвард Иван Сергеев.

    Вот только зимняя пауза в чемпионате визуально делает фаворитом пары не российский клуб. Впрочем, команда Сергея Семака не намерена трепетать перед испанцами.

    Коэффициенты матча Зенит — Бетис

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    В кадровом плане у «Зенита» имеются пробоины. Главной из них видится травма основного центрбека Деяна Ловрена.

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    А вот с атакой у команды Семака все должно быть в полном порядке. Нет Азмуна? Ничего! На месте Артем Дзюба, чьи лучшие качества и опыт пригодятся петербуржцам в этой встрече.

    «Бетис»

    Севильцы в нынешнем сезоне смотрятся весьма выгодно. Вот и нынешнее 3 место в Примере — настоящий успех для клуба.

    В предыдущем поединке своего чемпионата «Бетис» добыл победу. На выезде был обыгран «Леванте» (2:4).

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    • Что касается лазарета, то у испанцев там находятся Серхио Каналес и Гвидо Родригес. Особенно значимой видится потеря первого.

    Наверняка в этой встрече «Бетис» будет активен в атаке. Тем паче, испанский клуб находится, что называется, в накате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 2.50, на ничью за 3.56, а на «Бетис» — за 2.90.

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    Питерцы имеют хороший атакующий потенциал.

    «Бетис» проводит продуктивный игровой цикл.

    Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей вполне приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Зенит» — «Бетис»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» с «Бетисом» выдадут результативный матч
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