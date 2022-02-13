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    Дортмундцы обыграют «Унион»

    «Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Бундеслига, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Боруссия» Д
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    Эрлинг Холанн
    «Унион» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:30 мск. «Унион» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Февраля 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 17:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Унион»

    «Унион» в нынешнем сезоне выступает на весьма приличном уровне. Команда пытается сохранить за собой текущее 4 место.

    Правда, с атакой у берлинцев дела обстоят неважно. В 21 матче игроки «Униона» забили только 29 мячей.

    Коэффициенты матча Унион — Боруссия Д

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Унион» внезапно уступил. В матче с одним из аутсайдеров «Аугсбургом» берлинцы были биты (2:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С «Боруссией» Д команда в последнее время играет относительно успешно. Из пяти последних очных поединков берлинцы выиграли в двух при трех неудачах.

    «Боруссия» Д

    На данный момент «Боруссия» Д занимает свое законное второе место. Команда явно не созрела для того, чтобы реально бросить перчатку «Баварии».

    «Боруссия» Д неплохо выглядит в атаке. 54 мяча в 21 матче, из которых 16 в активе у блестящего Эрлинга Холанна — приличный показатель.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» Д откровенно удручил. Дома дортмундцы были показательно биты «Байером» (2:5).

    «Боруссия» Д многовато пропускает, и это — главная проблема команды. Дортмундцы пропустили уже 36 раз в 21 матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.91, на ничью за 4.00, а на «Унион» — за 3.96.

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    Берлинцы слабовато атакуют, да и с дортмундцами играют неудачно.

    «Боруссия» Д еще не потеряла надежды догнать «Баварию».

    Атака гостей обеспечит им победный результат. Наши прогноз и ставка — Фора «Боруссии» Д -0.75 с коэффициентом 2.09.

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    «Унион» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Дортмундцы обыграют «Унион»
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