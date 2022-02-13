«Унион»
«Унион» в нынешнем сезоне выступает на весьма приличном уровне. Команда пытается сохранить за собой текущее 4 место.
Правда, с атакой у берлинцев дела обстоят неважно. В 21 матче игроки «Униона» забили только 29 мячей.
Коэффициенты матча Унион — Боруссия Д
В предыдущем туре чемпионата «Унион» внезапно уступил. В матче с одним из аутсайдеров «Аугсбургом» берлинцы были биты (2:0).
С «Боруссией» Д команда в последнее время играет относительно успешно. Из пяти последних очных поединков берлинцы выиграли в двух при трех неудачах.
«Боруссия» Д
На данный момент «Боруссия» Д занимает свое законное второе место. Команда явно не созрела для того, чтобы реально бросить перчатку «Баварии».
«Боруссия» Д неплохо выглядит в атаке. 54 мяча в 21 матче, из которых 16 в активе у блестящего Эрлинга Холанна — приличный показатель.
В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» Д откровенно удручил. Дома дортмундцы были показательно биты «Байером» (2:5).
«Боруссия» Д многовато пропускает, и это — главная проблема команды. Дортмундцы пропустили уже 36 раз в 21 матче.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.91, на ничью за 4.00, а на «Унион» — за 3.96.
Берлинцы слабовато атакуют, да и с дортмундцами играют неудачно.
«Боруссия» Д
Атака гостей обеспечит им победный результат. Наши прогноз и ставка — Фора «Боруссии» Д -0.75 с коэффициентом 2.09.