«Унион» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:30 мск. «Унион» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» в нынешнем сезоне выступает на весьма приличном уровне. Команда пытается сохранить за собой текущее 4 место.

Правда, с атакой у берлинцев дела обстоят неважно. В 21 матче игроки «Униона» забили только 29 мячей.

Коэффициенты матча Унион — Боруссия Д 1 4.00 X 3.95 2 1.85 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Унион» внезапно уступил. В матче с одним из аутсайдеров «Аугсбургом» берлинцы были биты (2:0).

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С «Боруссией» Д команда в последнее время играет относительно успешно. Из пяти последних очных поединков берлинцы выиграли в двух при трех неудачах.

«Боруссия» Д

На данный момент «Боруссия» Д занимает свое законное второе место. Команда явно не созрела для того, чтобы реально бросить перчатку «Баварии».

«Боруссия» Д неплохо выглядит в атаке. 54 мяча в 21 матче, из которых 16 в активе у блестящего Эрлинга Холанна — приличный показатель.

В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» Д откровенно удручил. Дома дортмундцы были показательно биты «Байером» (2:5).

«Боруссия» Д многовато пропускает, и это — главная проблема команды. Дортмундцы пропустили уже 36 раз в 21 матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.91, на ничью за 4.00, а на «Унион» — за 3.96.

Берлинцы слабовато атакуют, да и с дортмундцами играют неудачно.

«Боруссия» Д еще не потеряла надежды догнать «Баварию» .

Атака гостей обеспечит им победный результат. Наши прогноз и ставка — Фора «Боруссии» Д -0.75 с коэффициентом 2.09.