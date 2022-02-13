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    «Доностьяррас» разорвут «Гранаду»

    «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Примера, 13 февраля 2022 года

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    Александер Исак
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Февраля 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. «Доностьяррас» занимают 7 место в турнирной таблице.

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 22 матчах забито всего 22 мяча, притом пропущено на гол меньше.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Гранада

  • 1
  • 1.40
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  • 4.50
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Реал Сосьедад» не смог добыть победу. Выездная сухая ничья с «Валенсией» вряд ли сойдет за успешный результат.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи против «Гранады» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла трижды при двух поражениях.

    «Гранада»

    На данный момент «Гранада» занимает 16 место в турнирной таблице. Причем гандикап от зоны вылета составляет 6 пунктов.

    «Гранада» не побеждает уже более полутора месяцев. Причем в двух последних поединках команда даже не забивала.

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    • В предыдущем туре Прмиеры «Гранада» вновь потерпела поражение. На выезде команда дала бой «Реалу», но, все же, пропустила в концовке (1:0).

    Правда, не так давно команда отобрала очки у «Барселоны» (1:1). Ну а игра 39-летнего Хорхе Молины радует глаз: форвард забил уже 7 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.43, на ничью за 4.76, а на «Гранаду» — за 8.60.

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    «Реал Сосьедад» максимально мотивирован прервать трехматчевую серию без побед.

    «Гранада» способна дать бой любому сопернику, но с результатом что-то не вяжется.

    Хозяева борются за еврокубки, к тому же настроен прервать неудачную серию без побед. Наши прогноз и ставка — Фора «Реал Сосьедад» -1.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Реал Сосьедад» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» разорвут «Гранаду»
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