«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. «Доностьяррас» занимают 7 место в турнирной таблице.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 22 матчах забито всего 22 мяча, притом пропущено на гол меньше.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Гранада 1 1.40 X 4.50 2 9.00 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Реал Сосьедад» не смог добыть победу. Выездная сухая ничья с «Валенсией» вряд ли сойдет за успешный результат.

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Матчи против «Гранады» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла трижды при двух поражениях.

«Гранада»

На данный момент «Гранада» занимает 16 место в турнирной таблице. Причем гандикап от зоны вылета составляет 6 пунктов.

«Гранада» не побеждает уже более полутора месяцев. Причем в двух последних поединках команда даже не забивала.

В предыдущем туре Прмиеры «Гранада» вновь потерпела поражение. На выезде команда дала бой «Реалу», но, все же, пропустила в концовке (1:0).

Правда, не так давно команда отобрала очки у «Барселоны» (1:1). Ну а игра 39-летнего Хорхе Молины радует глаз: форвард забил уже 7 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.43, на ничью за 4.76, а на «Гранаду» — за 8.60.

«Реал Сосьедад» максимально мотивирован прервать трехматчевую серию без побед .

«Гранада» способна дать бой любому сопернику, но с результатом что-то не вяжется.

Хозяева борются за еврокубки, к тому же настроен прервать неудачную серию без побед. Наши прогноз и ставка — Фора «Реал Сосьедад» -1.5 с коэффициентом 2.25.