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    «Лион» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Франции, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ницца»
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    Тиаго Мендес
    В субботу, 12 февраля, в 24-м туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле сразится с «Ниццей». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 23:00 по мск. «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Февраля 2022 года
    Лион
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    «Лион»

    «Лион» не совсем удачно проводит этот розыгрыш Лиги 1. На текущий момент он находится на восьмой строке в турнирной таблице, но от пятой еврокубковой строки отстает всего на три балла.

    К данной же встрече «ткачи» подходят после гостевого поражения от «Монако» со счетом 0:2. Оба гола в данном поединке они пропустили еще за первые полчаса матча.

    Коэффициенты матча Лион — Ницца

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.85
  • Ставка
    •

    Перед этим «львы» имели 7-матчевую беспроигрышную серию. Этот отрезок они начали с пяти мировых подряд, а продолжили тремя минимальными выигрышами. Сперва по 1:0 они одолели в гостях «Труа» и дома «Сент-Этьен», а затем в родных стенах справились с «Марселем» — 2:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В родных стенах «Лион» в этом чемпионате уступил лишь раз за 12 игр, еще шесть встреч он выиграл и пять раз делил очки со своими оппонентами.

    «Ницца»

    «Ницца» в этом сезоне нацелилась на Лигу чемпионов. На текущий момент она идет третьей, с отставание от второй строки на балл, а ближайшего преследователя обходит на четыре пункта.

    Несколько дней тому назад «орлята» смогли пробиться в 1/2 финала Кубка Франции, разгромив в четвертьфинале на своем поле «Марсель» 4:1, а в своей последней игре чемпионата они проиграли дома 0:1 аутсайдеру «Клермону».

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    • Перед этим же «гимназисты» выиграли пять матчей подряд в рамках Лиги 1. В трех случаях в данном периоде они не пропускали, а в двух других играх получили по одной пробоине.

    У «Ниццы» первая гостевая статистика в этом чемпионата. Коллектив выиграл восемь встреч из 11 при двух фиаско и одной мировой.

    «Ницца» выиграла у «Лиона» в последних двух поединках, перед этим дважды верх брали «ткачи». При этом три из четырех этих матчей были верховыми.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.98.

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    На викторию «Ниццы» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.78.

    За последние семь очных встреч только раз эти клубы не смогли пробить верх. Так что с большей долей вероятности и данное сражение выйдет голевым. В общем, наш прогноз — ТБ 2,5.

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    «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. И снова будет пробит верх?
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