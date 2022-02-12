В субботу, 12 февраля, в 24-м туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле сразится с «Ниццей». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 23:00 по мск. «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» не совсем удачно проводит этот розыгрыш Лиги 1. На текущий момент он находится на восьмой строке в турнирной таблице, но от пятой еврокубковой строки отстает всего на три балла.

К данной же встрече «ткачи» подходят после гостевого поражения от «Монако» со счетом 0:2. Оба гола в данном поединке они пропустили еще за первые полчаса матча.

Коэффициенты матча Лион — Ницца 1 1.90 X 3.70 2 3.85 Ставка

Перед этим «львы» имели 7-матчевую беспроигрышную серию. Этот отрезок они начали с пяти мировых подряд, а продолжили тремя минимальными выигрышами. Сперва по 1:0 они одолели в гостях «Труа» и дома «Сент-Этьен», а затем в родных стенах справились с «Марселем» — 2:1.

Календарь и таблица Лиги 1

В родных стенах «Лион» в этом чемпионате уступил лишь раз за 12 игр, еще шесть встреч он выиграл и пять раз делил очки со своими оппонентами.

«Ницца»

«Ницца» в этом сезоне нацелилась на Лигу чемпионов. На текущий момент она идет третьей, с отставание от второй строки на балл, а ближайшего преследователя обходит на четыре пункта.

Несколько дней тому назад «орлята» смогли пробиться в 1/2 финала Кубка Франции, разгромив в четвертьфинале на своем поле «Марсель» 4:1, а в своей последней игре чемпионата они проиграли дома 0:1 аутсайдеру «Клермону».

Перед этим же «гимназисты» выиграли пять матчей подряд в рамках Лиги 1. В трех случаях в данном периоде они не пропускали, а в двух других играх получили по одной пробоине.

У «Ниццы» первая гостевая статистика в этом чемпионата. Коллектив выиграл восемь встреч из 11 при двух фиаско и одной мировой.

«Ницца» выиграла у «Лиона» в последних двух поединках, перед этим дважды верх брали «ткачи». При этом три из четырех этих матчей были верховыми.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.98.

На викторию «Ниццы» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.78.

За последние семь очных встреч только раз эти клубы не смогли пробить верх. Так что с большей долей вероятности и данное сражение выйдет голевым. В общем, наш прогноз — ТБ 2,5.