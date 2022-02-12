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    «Байер» уверенно расправится со швабами

    «Байер» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Бундеслига, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Штутгарт»
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    Флориан Вирц
    «Байер» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 20:30 мск. «Байер» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Февраля 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 20:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Байер»

    «Байер» в нынешнем сезоне выступает на приличном уровне. Команда вряд ли потянет чемпионскую гонку, но свое 3 место постарается не упустить.

    Леверкузенцы имеют действующую серию из трех побед к ряду. Причем в двух последних матчах «фармацевты» забили 10 мячей.

    Коэффициенты матча Байер — Штутгарт

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.00
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Байер» показал свою истинную силу. Показательная порка дортмундцам (2:5) еще долго будет гордостью команды.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Со «Штутгартом» команда в последнее время играет весьма успешно. Из пяти последних очных встреч, четыре завершились победами «Байера» при одной ничьей.

    «Штутгарт»

    На данный момент «Штутгарт» занимает лишь 17 место. Команда явно стоит на вылет, причем как по результатам, так и по уровню демонстрируемой игры.

    «Штутгарт» смотрится весьма убого. Что говорить, если команда имеет действующую серию из трех поражений подряд.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Штутгарт» вновь удручил. Дома швабы были биты «Айнтрахтом» (2:3).

    «Штутгарт» многовато пропускает, и это — главная проблема команды. Швабы пропустили уже 38 раз в 21 матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.44, на ничью за 4.75, а на «Штутгарт» — за 7.00.

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    В последних матчах атака «фармацевтов» выглядит уж очень мощно.

    «Штутгарт» выглядит бледно, к тому же многовато пропускает в свои ворота.

    Леверкузенцы выглядят на две головы сильнее проблемных швабов. Наши прогноз и ставка — Фора «Байера» -1.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Байер» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Байер» уверенно расправится со швабами
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