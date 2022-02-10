«Атлетик» сыграет на своём поле против «Валенсии» в рамках 1/2 финала кубка Испании. Матч состоится 10 февраля, начало — 23:30 (мск). «Атлетик» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Красно-белые» располагаются на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 34 очка за 23 матча. От зоны еврокубков команду отделяет всего 1 балл.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Атлетик» 2 раза проиграл своим соперникам, 1 раз довольствовался ничейным результатом и 7 раз порадовал своих болельщиков победами.

Коэффициенты матча Атлетик — Валенсия 1 1.80 X 3.45 2 4.70 Ставка

В примере команда из Бильбао не проигрывает уже 4 матча подряд. В матче с «Алавесом» соперники не определили сильнейшего и разошлись со счётом 0:0, а в остальных поединках «Атлетик» смог переиграть «Осасуну» (1:3), «Атлетико» (1:2) и «Эспаньол» (2:1).

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В 1/4 финала кубка Испании «баски» встречались с мадридским «Реалом» и всем на удивление смогли обыграть его и пройти дальше, матч закончился со счётом 1:0.

«Валенсия»

«Летучие мыши» идут 11-ми в турнирной таблице Примеры набрав 30 очков за 23 тура чемпионата. От своих нынешних соперников команда отстаёт на 4 очка.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Валенсия» 5 раз была сильнее своих соперников, 2 раза довольствовалась ничейными результатами и 3 раза проиграла.

В чемпионате Испании «оранжевые» не могут одержать победу уже 5 матчей подряд. Два ничейных результата команда реализовала с «Севильей» (1:1) и «Реал Сосьедадом» (0:0), а в остальных встречах «Валенсия» терпела поражения от «Атлетико» (3:2), «Реал Мадрида» (4:1) и «Эспаньола» (1:2).

В 1/2 финала кубка Короля «Валенсия» в большинстве переиграла «Кадис» и продолжила борьбу, встреча завершилась со счётом 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетика» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Валенсии» — за 4.88.

Прогноз — Последние матчи между «Атлетиком» и «Валенсией» получались упорными и зачастую их судьбу решали детали. На столь высокой стадии кубкового турнира тоже есть основания ожидать игру, в которой будет много борьбы и мало преимущества одной из команд. Поэтому команды обменяются голами, а победитель поединка определится скорее всего не в основное время.

Ставка - Обе команды забьют за 2.07.