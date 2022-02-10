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    Команды обменяются голами

    «Атлетик» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, кубок Испании, 10 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Валенсия»
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    Иньиго Мартинес
    «Атлетик» сыграет на своём поле против «Валенсии» в рамках 1/2 финала кубка Испании. Матч состоится 10 февраля, начало — 23:30 (мск). «Атлетик» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 10 Февраля 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:30 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Атлетик»

    «Красно-белые» располагаются на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 34 очка за 23 матча. От зоны еврокубков команду отделяет всего 1 балл.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Атлетик» 2 раза проиграл своим соперникам, 1 раз довольствовался ничейным результатом и 7 раз порадовал своих болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Атлетик — Валенсия

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    В примере команда из Бильбао не проигрывает уже 4 матча подряд. В матче с «Алавесом» соперники не определили сильнейшего и разошлись со счётом 0:0, а в остальных поединках «Атлетик» смог переиграть «Осасуну» (1:3), «Атлетико» (1:2) и «Эспаньол» (2:1).

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    В 1/4 финала кубка Испании «баски» встречались с мадридским «Реалом» и всем на удивление смогли обыграть его и пройти дальше, матч закончился со счётом 1:0.

    «Валенсия»

    «Летучие мыши» идут 11-ми в турнирной таблице Примеры набрав 30 очков за 23 тура чемпионата. От своих нынешних соперников команда отстаёт на 4 очка.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Валенсия» 5 раз была сильнее своих соперников, 2 раза довольствовалась ничейными результатами и 3 раза проиграла.

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    • В чемпионате Испании «оранжевые» не могут одержать победу уже 5 матчей подряд. Два ничейных результата команда реализовала с «Севильей» (1:1) и «Реал Сосьедадом» (0:0), а в остальных встречах «Валенсия» терпела поражения от «Атлетико» (3:2), «Реал Мадрида» (4:1) и «Эспаньола» (1:2).

    В 1/2 финала кубка Короля «Валенсия» в большинстве переиграла «Кадис» и продолжила борьбу, встреча завершилась со счётом 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетика» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Валенсии» — за 4.88.

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    Прогноз — Последние матчи между «Атлетиком» и «Валенсией» получались упорными и зачастую их судьбу решали детали. На столь высокой стадии кубкового турнира тоже есть основания ожидать игру, в которой будет много борьбы и мало преимущества одной из команд. Поэтому команды обменяются голами, а победитель поединка определится скорее всего не в основное время.

    Ставка - Обе команды забьют за 2.07.

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    «Атлетик» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 10.02.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами
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