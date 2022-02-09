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    «Рейнджеры» не заметят «Хиберниан»

    «Глазго Рейнджерс» — «Хиберниан». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Шотландии, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Глазго Рейнджерс» — «Хиберниан»
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    Фэшн Сакала
    «Глазго Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Хибернианом» в рамках 26-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Глазго Рейнджерс» — «Хиберниан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 09 Февраля 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Глазго Рейнджерс 22:45 Хиберниан Хиберниан
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Глазго Рейнджерс»

    «Глазго Рейнджерс» в совсем недавно упустил лидерство. Причиной тому стало разгромное поражение от «Селтика» (3:0).

    Правда, в минувшем туре команда несколько реваншировалась. Дома был в щепки разбит «Хартс» (5:0).

    Да и отставание от «Селтика» минимальное, и впереди немало туров. Стало быть, «рейнджерам» нужно штамповать победы и ждать осечки от земляков-конкурентов.

    Все прогнозы на футбол

    С «Хибернианом» в последнее время команда играет весьма успешно. Из пяти последних матчей «Глазго Рейнджерс» выиграл четыре раза, лишь однажды уступив.

    «Хиберниан»

    На данный момент «Хиберниан» занимает 5 место в таблице. Вряд ли команде светит вклиниться в состязание за 3 строчку, а вот за текущую позицию придется побороться.

    «Хиберниан» еще не обеспечил себе попадание в топ-6. Отрыв от идущего седьмым «Абердина» составляет лишь два очка.

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    • В своем предыдущем поединке «Хиберниан» уступил. Дома «хибз» минимально проиграли «Сент-Миррену».

    Минус в том, что «хибз» не побеждают уже полтора месяца. Последняя виктория датирована концом декабря.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 1.31, на ничью за 5.45, а на «Хиберниан» — за 9.90.

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    «Глазго Рейнджерс» мотивирован вернуть себе лидерство.

    «Хиберниан» давненько не выигрывал в чемпионате.

    «Глазго Рейнджерс» выглядит на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Глазго Рейнджерс» -1.75 с коэффициентом 2.20.

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