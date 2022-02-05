«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне переживает период перестройки. Антонио Конте лишь начал заново строить команду.

При этом, нынешнее 7 место в чемпионате — явно не то, на что рассчитывалось изначально. Да и атака выглядит бледновато: 26 голов в 20 матчах.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 1 1.90 X 3.50 2 4.20 Ставка

В минувшем туре АПЛ «шпоры» откровенно разочаровали. Поражение в лондонском дерби от «Челси» получилось справедливым (2:0).

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Против «Брайтон энд Хоув Альбион» «Тоттенхэм» играет с переменным успехом. Из пяти последних очных свиданий три завершились победами, два — неудачами.

«Брайтон энд Хоув Альбион»

Эта команда в нынешнем сезоне смотрится довольно неплохо. Текущее 9 место в АПЛ может считаться успехом.

Главным бичом команды является слабоватая атака. В 22 матчах было забито только 23 мяча, при этом столько же и пропущено.

Минувший тур для «Брайтон энд Хоув Альбион» получился довольно продуктивным. Выездная ничья с «Лестером» (1:1) явно пойдет в копилочку.

Интересно, что четыре (!) последних поединка «чайки» завершали со счетом 1:1. Правда, в одном из них команда выиграла, но это случилось уже в дополнительное время.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.96, на ничью за 3.70, а на «Брайтон энд Хоув Альбион» — за 4.08.

«Тоттенхэм» наверняка намеревается побороться за трофей.

«Чайки» имеют трудности с реализацией .

«Тоттенхэм» наверняка серьезным образом настроится на Кубок Англии. Наши прогноз и ставка — Фора «Тоттенхэма» -0.75 с коэффициентом 2.20.