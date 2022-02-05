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    «Тоттенхэм» общипает «чаек»?

    «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок Англии, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 05 Февраля 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне переживает период перестройки. Антонио Конте лишь начал заново строить команду.

    При этом, нынешнее 7 место в чемпионате — явно не то, на что рассчитывалось изначально. Да и атака выглядит бледновато: 26 голов в 20 матчах.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
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    В минувшем туре АПЛ «шпоры» откровенно разочаровали. Поражение в лондонском дерби от «Челси» получилось справедливым (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Брайтон энд Хоув Альбион» «Тоттенхэм» играет с переменным успехом. Из пяти последних очных свиданий три завершились победами, два — неудачами.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»

    Эта команда в нынешнем сезоне смотрится довольно неплохо. Текущее 9 место в АПЛ может считаться успехом.

    Главным бичом команды является слабоватая атака. В 22 матчах было забито только 23 мяча, при этом столько же и пропущено.

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    • Минувший тур для «Брайтон энд Хоув Альбион» получился довольно продуктивным. Выездная ничья с «Лестером» (1:1) явно пойдет в копилочку.

    Интересно, что четыре (!) последних поединка «чайки» завершали со счетом 1:1. Правда, в одном из них команда выиграла, но это случилось уже в дополнительное время.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.96, на ничью за 3.70, а на «Брайтон энд Хоув Альбион» — за 4.08.

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    «Тоттенхэм» наверняка намеревается побороться за трофей.

    «Чайки» имеют трудности с реализацией.

    «Тоттенхэм» наверняка серьезным образом настроится на Кубок Англии. Наши прогноз и ставка — Фора «Тоттенхэма» -0.75 с коэффициентом 2.20.

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    «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» общипает «чаек»?
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