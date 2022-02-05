«Рома» на своём поле сыграет против «Дженоа» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 5 февраля, начало — 17:00 (мск). «Рома» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 38 очков за 23 тура и отстаёт от «Ювентуса» всего на 4 балла. Команда смогла забить 40 голов, а пропустила 30 в этом сезоне.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Рома» 3 раза терпела поражения от своих соперников, 1 раз довольствовалась ничьей и 6 раз радовала болельщиков победами.

Коэффициенты матча Рома — Дженоа 1 1.33 X 5.30 2 9.00 Ставка

В Серии А после двух поражений от «Милана» (3:1) и «Ювентуса» (3:4) «Рома» провела домашний поединок против «Кальяри» где смогла одержать победу со счётом 1:0. А в последнем туре чемпионата «Рома» встречалась с «Эмполи» на выезде и в результативном поединке победила — 2:4.

В 1/8 финала кубка Италии «Рома» прошла дальше благодаря победе над «Лечче», встреча завершилась со счётом 3:1.

«Дженоа»

«Дженоа» является одним из главных аутсайдеров чемпионата Италии занимая 19-е место в турнирной таблице и набрав всего 13 очков за 23 матча. Команда смогла забить 20 раз, а пропустила 45 голов в вои ворота.

За последние 10 игр во всех турнирах «Дженоа» 6 раз терпел поражения, всего 1 раз смог одержать победу и 3 раза довольствовался ничьей.

Свою последнюю победу в чемпионате Италии «Дженоа» смог одержать ещё в 3-м туре. После этого были только поражения и ничьи, даже смена главного тренера не помогла. В крайних турах Серии А «Дженоа» разгромно проиграл «Фиорентине» со счётом 6:0, а после была встреча с «Удинезе» где команды не определили сильнейшего и закончили матч со счётом 0:0.

В 1/8 финала кубка Италии «Дженоа» на выезде играл с «Миланом» и в дополнительное время пропустил два мяча, которые выбили команду из борьбы за кубок, матч завершился со счётом 3:1.

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Дженоа» — за 7.60.

Прогноз — «Рома» является фаворитом этого матча. Команде сейчас крайне важно зарабатывать очки, что бы удержаться в зоне еврокубков и «Дженоа» идеальный соперник для того, что бы «Рома» уверенно забрала эту победу и свои 3 очка.

Ставка — Победа «Ромы» с форой (-1.5) за 2.01.