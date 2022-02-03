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    Команды будут забивать

    «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Кубок Испании, 3 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Бетис»
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    Серхио Каналес
    «Реал Сосьедад» на своём поле сыграет против «Бетиса» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Матч состоится 3 февраля, начало — 22:00 (мск). «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 03 Февраля 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 34 очка за 21 тур. Команда отстаёт от «Барселоны» на 1 очко, а от «Атлетико» на 2.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Реал Сосьедад» 3 раза терпел поражения, 5 раз радовал своих болельщиков победами и 2 раза сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Бетис

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.60
  • Ставка
    •

    В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» смог прервать безвыигрышную серию из пяти матчей встретившись с «Сельтой» на домашней арене и переиграв их со счётом 1:0. После был выездной матч против «Хетафе» в котором команды не смогли определить сильнейшего и закончили матч 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    В 1/8 Кубка Испании «Реал Сосьедад» встречался с мадридским «Атлетико» и смог одержать волевую победу 2:0, тем самым обеспечил себе проход дальше.

    «Бетис»

    «Бетис» располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от второго места где находится «Севилья» — 6 очков.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Бетис» 3 раза проиграл своим соперникам, 1 раз довольствовался ничьей и 6 раз смог победить.

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  • Вчера

    • В чемпионате Испании после поражения от «Сельты» (2:0) «Бетис» встречался с «Райо Вальекано», команды забросили друг другу по одному мячу и на этом разошлись — 1:1. А в крайних двух турах Примеры «Бетис» громил своих соперников, сначала на домашнем стадионе «Алавес» (4:0), а после на выезде «Эспаньол» (1:4).

    В 1/8 финала Кубка Испании «Бетис» встречался с «Севильей» и в нелёгком бою смог одержать победу 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала Сосьедада» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Бетиса» — за 3.35.

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    Прогноз - Встречаются две сильные команды Примеры, которые в 1/8 смогли пройти грандов чемпионата Испании. Очные встречи этих клубов всегда проходили очень результативно. Сейчас каждой команде нужна будет победа, поэтому и в этом матче они будут идти вперёд и забивать.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.07.

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    «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут забивать
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