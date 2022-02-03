«Реал Сосьедад» на своём поле сыграет против «Бетиса» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Матч состоится 3 февраля, начало — 22:00 (мск). «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 34 очка за 21 тур. Команда отстаёт от «Барселоны» на 1 очко, а от «Атлетико» на 2.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Реал Сосьедад» 3 раза терпел поражения, 5 раз радовал своих болельщиков победами и 2 раза сыграл вничью.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Бетис 1 2.10 X 3.40 2 3.60 Ставка

В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» смог прервать безвыигрышную серию из пяти матчей встретившись с «Сельтой» на домашней арене и переиграв их со счётом 1:0. После был выездной матч против «Хетафе» в котором команды не смогли определить сильнейшего и закончили матч 0:0.

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В 1/8 Кубка Испании «Реал Сосьедад» встречался с мадридским «Атлетико» и смог одержать волевую победу 2:0, тем самым обеспечил себе проход дальше.

«Бетис»

«Бетис» располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от второго места где находится «Севилья» — 6 очков.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Бетис» 3 раза проиграл своим соперникам, 1 раз довольствовался ничьей и 6 раз смог победить.

В чемпионате Испании после поражения от «Сельты» (2:0) «Бетис» встречался с «Райо Вальекано», команды забросили друг другу по одному мячу и на этом разошлись — 1:1. А в крайних двух турах Примеры «Бетис» громил своих соперников, сначала на домашнем стадионе «Алавес» (4:0), а после на выезде «Эспаньол» (1:4).

В 1/8 финала Кубка Испании «Бетис» встречался с «Севильей» и в нелёгком бою смог одержать победу 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Реала Сосьедада» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Бетиса» — за 3.35.

Прогноз - Встречаются две сильные команды Примеры, которые в 1/8 смогли пройти грандов чемпионата Испании. Очные встречи этих клубов всегда проходили очень результативно. Сейчас каждой команде нужна будет победа, поэтому и в этом матче они будут идти вперёд и забивать.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.07.