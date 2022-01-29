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    Лидер Лиги 2 пропустит от клуба четвертого дивизиона

    «Тулуза» — «Версаль». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Кубок Франции, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Версаль»
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    «Тулуза»
    В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Тулуза» на своем поле сыграет против «Версаля». Игра состоится 29 января и начнется в 18:15 по мск. «Тулуза» — «Версаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 29 Января 2022 года
    Тулуза
  • Франция. Кубок
    •  Тулуза 18:15 Версаль Версаль
  • Франция. Кубок
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    «Тулуза»

    «Тулуза» этот сезон проводит во второй французской лиге, где ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас она идет во главе турнирки, но конкуренты отстают совсем незначительно.

    У «фиалок» только одно поражение за последние 16 встреч с учетом всех турниров. К данной же игре они подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией, где четыре раза победили и трижды сыграли вничью.

    На неделе «малыши» в рамках Лиги 2 расписали мировую с «Бастией» 0:0 в гостях, а немного ранее разгромили в родных стенах «Нанси» 4:0, также в рамках чемпионата.

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    Что касается текущего Кубка, то там «Тулуза» преодолела уже четыре этапа. И ни на одном из этих раундов она не встречалась с командами элиты.

    «Версаль»

    «Версаль» — представитель четвертого французского дивизиона. Там в одной из групп он является лидером, имея незначительный отрыв от конкурентов.

    У команды всего лишь одно поражение за последние 20 игр во всех турнирах. Данная неудача случилась с ними еще в ноябре месяце в рамках чемпионата страны.

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    • Перед этим поединком коллектив расписал мировую со второй командой «Лорьяна» 1:1, а до этого смог выиграть шесть матчей подряд, четыре из которых были без пропущенных мячей.

    В Кубке Франции «Версаль» также преодолел четыре этапа и ему также повезло со жребием — среди соперников были только клубы из низших лиг.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.21, победа «Версаля» — 13.50, ничья — 6.60.

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    Проход: «Тулузы» — 1.08; «Версаля» — 8.00.

    «Тулуза» в этих кубковых поединках зачастую пропускает, «Версаль»же забил пока в каждом матче. Исходя из этого прогнозируем в данном противостоянии обмен голами.

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