«Метц» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 января, начало — в 15:00 мск. «Метц» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

«Метц» борется за выживание. Впрочем, в последнее время команда поднялась из зоны вылета на 16 место.

В предыдущем туре «Метц» добыл суперважные три пункта. На выезде минимально был обыгран «Реймс».

Коэффициенты матча Метц — Ницца 1 4.80 X 3.80 2 1.73 Ставка

«Метц» крайне нестабилен. Команда умудрилась вылететь из Кубка Франции в серии пенальти от скромного «Бержерака».

Все прогнозы на Лигу 1

Со «Ниццей» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Метц» выиграл трижды при одной неудаче.

«Ницца»

Эта команда сейчас занимает высокое 2 место. Правда, ни о какой чемпионской гонке и говорить не приходится, ведь отставание от ПСЖ составляет 11 очков.

А вот сохранить вторую позицию — вполне актуальная для команды задача. «Ницца» имеет неплохие шансы на это, но особенно с учетом последних результатов.

В активе команды пятиматчевая победная серия. В минувшем туре «Ницца» переиграла ершистый «Нант» (2:1).

Наверняка в этом поединке команда активно сыграет в атаке. В этом плане весь расчет тренерского штаба на Амина Гуири.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 1.77, на ничью за 3.74, а на «Метц» — за 5.20.

«Метц» нестабилен, к тоже же частенько пропускает.

«Ницца» сейчас на ходу , и пытается сохранить за собой вторую строчку.

Гости смотрятся мощнее, и наверняка быстро это продемонстрируют на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.