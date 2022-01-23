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    Быстрая капитуляция «Метца»?

    «Метц» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Лига 1, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — «Ницца»
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    Ибраима Ньяне
    «Метц» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 января, начало — в 15:00 мск. «Метц» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Января 2022 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 15:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Метц»

    «Метц» борется за выживание. Впрочем, в последнее время команда поднялась из зоны вылета на 16 место.

    В предыдущем туре «Метц» добыл суперважные три пункта. На выезде минимально был обыгран «Реймс».

    Коэффициенты матча Метц — Ницца

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.73
  • Ставка
    •

    «Метц» крайне нестабилен. Команда умудрилась вылететь из Кубка Франции в серии пенальти от скромного «Бержерака».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Со «Ниццей» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Метц» выиграл трижды при одной неудаче.

    «Ницца»

    Эта команда сейчас занимает высокое 2 место. Правда, ни о какой чемпионской гонке и говорить не приходится, ведь отставание от ПСЖ составляет 11 очков.

    А вот сохранить вторую позицию — вполне актуальная для команды задача. «Ницца» имеет неплохие шансы на это, но особенно с учетом последних результатов.

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    • В активе команды пятиматчевая победная серия. В минувшем туре «Ницца» переиграла ершистый «Нант» (2:1).

    Наверняка в этом поединке команда активно сыграет в атаке. В этом плане весь расчет тренерского штаба на Амина Гуири.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 1.77, на ничью за 3.74, а на «Метц» — за 5.20.

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    «Метц» нестабилен, к тоже же частенько пропускает.

    «Ницца» сейчас на ходу, и пытается сохранить за собой вторую строчку.

    Гости смотрятся мощнее, и наверняка быстро это продемонстрируют на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.

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    «Метц» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Быстрая капитуляция «Метца»?
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