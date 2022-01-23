«Метц»
«Метц» борется за выживание. Впрочем, в последнее время команда поднялась из зоны вылета на 16 место.
В предыдущем туре «Метц» добыл суперважные три пункта. На выезде минимально был обыгран «Реймс».
Коэффициенты матча Метц — Ницца
«Метц» крайне нестабилен. Команда умудрилась вылететь из Кубка Франции в серии пенальти от скромного «Бержерака».
Со «Ниццей» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Метц» выиграл трижды при одной неудаче.
«Ницца»
Эта команда сейчас занимает высокое 2 место. Правда, ни о какой чемпионской гонке и говорить не приходится, ведь отставание от ПСЖ составляет 11 очков.
А вот сохранить вторую позицию — вполне актуальная для команды задача. «Ницца» имеет неплохие шансы на это, но особенно с учетом последних результатов.
В активе команды пятиматчевая победная серия. В минувшем туре «Ницца» переиграла ершистый «Нант» (2:1).
Наверняка в этом поединке команда активно сыграет в атаке. В этом плане весь расчет тренерского штаба на Амина Гуири.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 1.77, на ничью за 3.74, а на «Метц» — за 5.20.
«Метц» нестабилен, к тоже же частенько пропускает.
Гости смотрятся мощнее, и наверняка быстро это продемонстрируют на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» в 1 тайме с коэффициентом 2.26.