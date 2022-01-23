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    «Бавария» забьет «Герте» больше трех мячей?

    «Герта» — «Бавария». Прогноз, ставки (к. 2.34) на футбол, чемпионат Германии, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Бавария»
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    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на выезде против берлинской «Герты» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 января, начало — в 19:30 мск. «Герта» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Января 2022 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 19:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Герта»

    «Герта» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 19-ти туров, в которых набрала 22 очка.

    В январе берлинский клуб пока не выиграл ни одного матча. Сначала было поражение от «Кельна», а потом гостевая ничья с таким же буксующим «Вольфсбургом».

    Коэффициенты матча Герта — Бавария

  • 1
  • 10.00
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 1.25
  • Ставка
    •

    А несколько дней назад команда Тайфуна Коркута вылетела из Кубка Германии, проиграв на своем поле «Унион Берлин» (2:3).

    «Герта» проиграла только один из шести предыдущих матчей чемпионата на своем поле. В середине декабря ей удалось выиграть у дортмундской «Боруссии» (3:2).

    «Бавария»

    «Бавария» единолично возглавляет таблицу Бундеслиги после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрала 46 очков.

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    • Для «Баварии» месяц начался с неприятного домашнего поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2). Команду Юлиана Нагельсманна подвела реализация, моментов же хватало. Кроме того, у «Баварии» в тот день было много кадровых проблем.

    Но уже в следующем матче Рекордмайстер «проехался» по «Кельну», одержав яркую победу со счетом 4:0. Роберт Левандовски стал автором хет-трика.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Бавария» в шести предыдущих гостевых матчах чемпионата забила 23 мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Герту» в этом матче можно поставить за 12.00, ничью букмекеры предлагают за 7.10, а победу «Баварии» — за 1.25.

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    У «Баварии», конечно, тоже порой случаются сбои, но в данном случае можно не сомневаться — чемпион выиграет.

    Оборона «Герты» вряд ли выстоит под таким давлением. А пропускает берлинская команда очень много. Хуже в этом плане дела только у безнадежного аутсайдера «Гройтер Фюрта».

    Ставка — тотал «Баварии» больше 3,0 за 2.34.

    Но при этом можно рассмотреть и ставку на обе забьют за 1.81. «Бавария» в последнее время не может похвастаться строгой игрой в обороне.

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    «Герта» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» забьет «Герте» больше трех мячей?
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